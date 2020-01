Kiel

Eine britische Fliegerbombe ist auf dem Werftgelände von TKMS in Kiel gefunden worden und soll laut Kampfmittelräumdienst in einem schlechten Zustand sein. Für Mittwoch, 15. Januar 2020, ist die Entschärfung angesetzt. Was Sie darüber wissen müssen:

Wann beginnt die Evakuierung des Sperrgebiets?

Ab 8 Uhr werden keine Personen mehr in das Sperrgebiet (siehe folgende Karte) gelassen; ab 9 Uhr sollen alle Betroffenen das Gebiet verlassen haben.

Welche Straßen werden für die Entschärfung gesperrt?

Auf der Karte sehen Sie, welche Straßenzüge von der Evakuierung betroffen sind.

Wie viele Menschen sind von der Bombenentschärfung betroffen?

Von der Evakuierung sind rund 3000 Bürgerinnen und Bürger in 1833 Haushalten betroffen.

Für die Entschärfung wird auch der Schiffsverkehr auf der Förde eingestellt, unter anderem die Fährlinie "F1" der SFK. Diese verkehrt in der Zeit der Sperrungen nicht zwischen Hauptbahnhof und Reventlou-Brücke. Auch die Fähren der Color Line und der Stena Line sind von der Maßnahme betroffen.

Auch größere Gebäude in der Kieler Innenstadt wie TK-Maxx, das Kieler Schlossquartier und der Sitz des Norddeutschen Rundfunks müssen für die Dauer der Entschärfung geräumt werden.

Wann beginnt die Entschärfung der Bombe?

Die Entschärfung beginnt gegen 10 Uhr, wenn die Evakuierung abgeschlossen ist. Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass sich die Entschärfung verzögern kann, wenn sich noch Menschen im Sperrgebiet aufhalten.

Wo können die betroffenen Anwohner hin?

Betroffene können am 15. Januar 2020 ab 8 Uhr die Mensa der Hans-Christian-Andersen-Schule in der Stoschstraße 24-26 (Ecke Ostring) in 24143 Kiel aufsuchen.

Wird die Bombe gesprengt oder entschärft?

Die Bombe wird am Mittwoch entschärft. Aufgrund des Zustandes wird die Entschärfung voraussichtlich zwei bis vier Stunden dauern. Die Spezialisten des Landeskriminalamtes werden eine Wasserschneideanlage einsetzen.

An wen wende ich mich, wenn ich Hilfe benötige?

Wer durch Krankheit oder Alter nicht selbstständig zur Hans-Christian-Andresen-Schule kommt, kann beim Bürgertelefon der Berufsfeuerwehr Kiel unter Telefon 5905-555 Hilfe anfordern. Das Bürgertelefon ist am Dienstag, 14. Januar, von 14 bis 18 Uhr, und am Mittwoch, 15. Januar, von 6 Uhr bis Evakuierungsende, geschaltet.

Wie viele Blindgänger gibt es noch in Schleswig-Holstein ?

Über 49.000 Tonnen Bomben wurden im Zweiten Weltkrieg über Schleswig-Holstein abgeworfen. Davon dürften zehn Prozent als Blindgänger liegen geblieben sein, vermutet der Kampfmittelräumdienst. Buch geführt wurde darüber nicht.

