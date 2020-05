Ausnahmezustand im Ausnahmezustand: Am Montagnachmittag soll in Kiel-Wellingdorf eine 500 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe entschärft werden. Die Sperren werden gerade in der Corona-Krise eine Herausforderung. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.