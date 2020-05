Das müssen Sie über die Bombenentschärfung wissen

Kiel

In Kiel wird am Montag, 25. Mai 2020, eine Fliegerbombe entschärft. Rund 2600 Anwohner müssen dafür ihre Wohnung verlassen. Was sie jetzt wissen müssen.

Wann beginnt die Evakuierung des Sperrgebiets?

Die Polizei will die Straßensperrungen ab 14 Uhr einrichten. Anwohner des betroffenen Bereiches müssen bis 15 Uhr ihre Wohnungen verlassen haben.

Anzeige

Welche Straßen werden für die Entschärfung gesperrt?

In einem Radius von etwa 500 Meter um den Fundort wird folgender Bereich für die Entschärfung gesperrt:

Weitere KN+ Artikel

Auch der für den Stadtverkehr wichtige Ostring wird zwischen der Franziusallee und dem Klausdorfer Weg gesperrt. Ab 14 Uhr muss auch hier grundsätzlich mit einer Sperrung gerechnet werden.

Die Einsatzkräfte wollen aber versuchen, den Ostring möglichst lange geöffnet zu halten, so die Polizei.

Ändert sich etwas im Busverkehr?

Falls es Fahrplanänderungen der KVG gibt, werden diese online hier erscheinen.

Wie viele Menschen sind von der Bombenentschärfung betroffen?

Nach Angaben der Stadt wohnen im Sperrbereich etwa 2600 Menschen.

Wann beginnt die Entschärfung der Bombe?

Die Experten vom Kampfmittelräumdienst wollen mit der Entschärfung beginnen, wenn die Einsatzkräfte sicher sind, dass sich niemand mehr im Sperrgebiet aufhält.

Vorab kann die Polizei keine Angaben machen, wie schnell die Entschärfung ablaufen wird. Läuft alles planmäßig, könne am späten Nachmittag mit einem Ende gerechnet werden, so Polizeisprecher Matthias Arends.

Betroffene Anwohner sollten sich aber in jedem Fall auf mehrere Stunden vorbereiten. Sie sollten sich also mit notwendigen Medikamenten und Essen eindecken.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Wird die Bombe gesprengt oder entschärft?

Derzeit planen die Kampfmittelräumer eine Entschärfung der Bombe.

Wo können die betroffenen Anwohner hin?

Eine Notunterkunft ist ab 14 Uhr in der Sporthalle der Ellerbeker Schule (Klausdorfer Weg 62-64, Kiel) eingerichtet.

Was ändert sich durch Corona an den Abläufen?

Die Notunterkunft wird laut Polizei Kiel so vorbereitet, dass Abstände eingehalten werden können. Die Stadt weist darauf hin, dass in der Halle eine Mund- und Nasenschutzpflicht besteht.

Das Platzangebot in der Halle ist dennoch begrenzt. Die Behörden weisen daher schon jetzt darauf hin, dass Betroffene nach Alternativen schauen sollten. Die Corona-Landesverordnung erlaube inzwischen bei Einhalten der Regeln auch begrenzt Treffen an anderen Orten.

Wenn sich Personen in Corona-Quarantäne befinden, sollten diese vorher das Bürgertelefon anrufen (siehe nächste Frage).

An wen wende ich mich, wenn ich Hilfe benötige?

Die Feuerwehr Kiel bietet am Freitag von 8 bis 16 Uhr und am Montag ab 8 Uhr ein Bürgertelefon an. Telefonnummer: 0431/5905555. Dort anrufen sollten Menschen, die ihre Wohnung nicht ohne fremde Hilfe verlassen dürfen oder Corona-Quarantänefälle sind. Für Letztere habe die Stadt Kiel individuelle Unterkünfte vorbereitet.

Wie viele Blindgänger gibt es noch in Schleswig-Holstein ?

Über 49.000 Tonnen Bomben wurden im Zweiten Weltkrieg über Schleswig-Holstein abgeworfen. Davon dürften zehn Prozent als Blindgänger liegen geblieben sein. Eine Vermutung. Denn Buch geführt wurde darüber nicht.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.