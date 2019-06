Kiel

Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Kiel-Suchsdorf bei Arbeiten zur Verlegung von Wasserleitungen gefunden worden. Er soll am Donnerstag, 27. Juni 2019, vom Kampfmittelräumdienst entschärft werden. Bei der Bombe handelt es sich um eine eine amerikanische 1000 lbs-Bombe.

Wann beginnt die Evakuierung des Sperrgebiets?

Anwohner des zu evakuierenden Bereiches (siehe folgende Karte) sollen bis spätestens 10 Uhr das Gebiet verlassen haben. Die Sperrungen werden um 9 Uhr eingerichtet.

Die Polizei Kiel weist darauf hin, dass die Kosten einer eventuell notwendigen zwangsweisen Räumung zu erstatten sind.

Welche Straßen werden für die Entschärfung gesperrt?

In der interaktiven Karte sehen Sie den Evakuierungsbereich zur Bombenentschärfung in Kiel-Suchsdorf.

Wie viele Menschen sind von der Bombenentschärfung betroffen?

Von der Evakuierung sind 2652 Einwohner in 1420 Haushalten betroffen.

Wann beginnt die Entschärfung der Bombe?

Sobald sichergestellt ist, dass sich niemand mehr in dem Evakuierungsgebiet aufhält, werden die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes mit der Entschärfung der Bombe beginnen. Voraussichtlicher Start der Arbeiten: 10 Uhr.

Wo können die betroffenen Anwohner hin?

Ab 9 Uhr steht die Sporthalle Suchsdorf, Nienbrügger Weg 48, als Aufenthaltsraum zur Verfügung.

Die betroffenen Bürger sollen sich auf eine mehrstündige Abwesenheit einrichten (Verpflegung, Arzneimittel, Babynahrung etc.).

Wird die Bombe gesprengt oder entschärft?

Die gefundene Bombe soll am Donnerstag in Kiel-Suchsdorf vom Kampfmittelräumdienst entschärft und geborgen werden.

An wen wende ich mich, wenn ich Hilfe benötige?

Anwohner, die Hilfe beim Verlassen ihrer Wohnung benötigen, können sich am Donnerstag ab 7 Uhr bei der Feuerwehr Kiel unter dem Bürgertelefon (Telefon-Nummer 0431/5905 555) melden.

Wie viele Blindgänger gibt es noch in Schleswig-Holstein ?

Über 49.000 Tonnen Bomben wurden im Zweiten Weltkrieg über Schleswig-Holstein abgeworfen. Davon dürften zehn Prozent als Blindgänger liegen geblieben sein. Eine Vermutung. Denn Buch geführt wurde darüber nicht.

In der folgenden Karte sehen Sie, wo in der Vergangenheit in Kiel Bomben entschärft worden sind.