Am Mittwoch, 15. Januar 2020, wird auf dem Werftgelände vom ThyssenKrupp Marine Systems in Kiel eine rund 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe entschärft. Der Blindgänger, der bei Bauarbeiten gefunden wurde, soll laut Polizeisprecher Oliver Pohl in einem schlechten Zustand sein.

Gefahrenzone: Hier müssen die Kieler ihre Häuser verlassen

In der Kieler Innenstadt müssen deshalb am Mittwoch in der Holstenstraße zwischen Berliner Platz und Alten Markt sämtliche Geschäfte schließen. Auch das Kieler Schloss und das NDR-Funkhaus liegen im Evakuierungsgebiet, das sich über Ost- und Westufer erstreckt.

Auf Ostufer-Seite liegt unter anderem die Technische Fakultät der Christian-Albrechts-Universität im Sperrgebiet. Auf der Förde können zwischen Norwegen- und Ostseekai keine Schiffe fahren. Davon betroffen sind die Fährlinie F1, sowie Stena- und Colorline.

Als Ausweichquartier für die Anwohner diene die Mensa der Hans-Christian-Andersen-Schule in der Stoschstraße 24-26 in Kiel.

Der Zeitplan der Bombenentschärfung in Kiel

Die Sperrungen gelten ab 8 Uhr morgens.

morgens. Um 9 Uhr sollen alle Anwohner die Sperrzone verlassen haben.

Wenn sich kein Mensch mehr im Evakuierungsbereich aufhält, will der Kampfmittelräumdienst um 10 Uhr mit der Entschärfung beginnen . Rund zwei bis vier Stunden können die Arbeiten dauern.

. Rund zwei bis vier Stunden können die Arbeiten dauern. Die Polizei weist darauf hin, dass sich die Entschärfung verzögert, wenn noch Menschen im Evakuierungsgebiet anwesend sind.

Polizei Kiel spricht von außergewöhnlicher Entschärfung

Laut Polizeisprecher Oliver Pohl handelt es sich um eine außergewöhnliche Entschärfung in Kiel. „Die Bombe ist in einem sehr schlechten Zustand, sodass der Kampfmittelräumdienst zwei bis vier Stunden für die Entschärfung einplant und mit einer speziellen Technik, der Wasserschneidetechnik, den Zünder aus sicherer Entfernung entschärft.“

Die Wasserschneidetechnik, die bisher erst einmal bei der Entschärfung 2019 in Schwentinental eingesetzt wurde, wird benutzt, wenn der Zünder stark beschädigt ist. Dieses Abtrennen wird aus sicherer Entfernung gesteuert.

