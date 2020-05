Eine 500 Kilo schwere Fliegerbombe ist am Montag in Kiel-Wellingdorf unschädlich gemacht worden. 2600 Anwohner mussten dafür ihre Wohnungen verlassen. Der Ostring war teilweise für den Verkehr gesperrt. Die wichtigsten Informationen zur Entschärfung hier kostenfrei im Überblick.

Bombe in Kiel-Wellingdorf ist entschärft

Von KN-online (Kieler Nachrichten)