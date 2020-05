Eine 500 Kilo schwere Fliegerbombe wird am Montag in Kiel-Wellingdorf entschärft. Rund 2600 Anwohner müssen ihre Wohnungen verlassen. Straßensperrungen werden ab 14 Uhr eingerichtet.

Bombenentschärfung in Kiel

Von KN-online (Kieler Nachrichten)