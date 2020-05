Die Bombe im eigenen Garten: Ein mulmiges Gefühl

Kiel

In einem Radius von etwa 1000 Metern um den Fundort wurde der Bereich für die Entschärfung gesperrt. 6500 Menschen aus Kiel und 50 Haushalte in Schwentinental mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Um 12 Uhr begann die Polizei das Gebiet abzusperren, um 13:45 Uhr gab sie grünes Licht für den Kampfmittelräumdienst. Die Evakuierung hatte mehr Zeit in Anspruch genommen, weil noch kurz zuvor eine Anwohnerin in Rollstuhl im Sperrgebiet gesehen wurde.

In der Hein-Dahlinger-Halle wurde eine Notunterkunft für 80 Personen eingerichtet – 31 fanden sich dort ein. Die meisten von ihnen mussten von Rettungskräften mit Transporten abgeholt werden. In der Halle galten die bekannten Corona-Maßnahmen: Abstand, Händedesinfektion, Maskenpflicht.

Mit Maske in der Notunterkunft

Gerd-Dieter Kaiser wurde um 11.30 Uhr von seiner Wohnung abgeholt. „Ich habe erst gestern davon erfahren, als ich auf dem Weg zum Briefkasten den Zettel an meiner Tür gesehen habe“, sagt der 87-Jährige. Die vielen Stunden in der Halle mit Maske im Gesicht machten ihm nichts aus: „Daran habe ich mich schnell gewöhnt.“

Sozialdezernent Gerwin Stöcken kam im Laufe des Nachmittags zur Sammelstelle und unterhielt sich mit den Anwohnern. „Ich habe eben mit einer Frau gesprochen, die im Willy-Jacob-Weg wohnt und schon am Montag von der Entschärfung in Wellingdorf betroffen war. Das tat mir sehr leid. Was für eine anstrengende Woche.“

Zünder der Bombe war stark verrostet

Auch der Kampfmittelräumdienst war in dieser Woche sehr gefordert: Am Montag zwei Blindgänger, in Kiel und auf Helgoland, am Freitag die dritte in Elmschenhagen – deren Entschärfung sich als kompliziert herausstellte. Doch aller guten Dinge sind drei.

Die amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg hatte einen „Bauchklatscher“ gemacht, das verriet eine Delle am Gehäuse. Dadurch hatte sie nur knapp unter der Erde und flach im Boden gelegen.

„Durch die Lage war die Bombe über Jahrzehnte der Witterung ausgesetzt. Der Zünder war bereits stark verrostet“, sagt Hans-Jörg Kinsky vom Kampfmittelräumdienst. Etwa eineinhalb Stunden hatte die Entschärfung gedauert.

Bombe im Garten: Birgit Loges wurde es etwas mulmig

Um 15.15 Uhr kam die Entwarnung: Die Bombe ist entschärft. „In dem Moment ist bei uns die Anspannung der letzten Tage abgefallen“, sagt das Ehepaar Loges, in deren Garten der Blindgänger gefunden wurde – direkt unter dem Gartenschuppen.

„Daneben haben unsere Enkelkinder ihre Schaukel, im Nachhinein wurde mir etwas mulmig“, sagt Birgit Loges. Dem Ehepaar wurde angeboten, bis zur Entschärfung in einem Hotel zu übernachten, doch sie verzichteten.

„Wir haben trotz der Anspannung fest geschlafen. Es wurde ja auch gut auf uns aufgepasst.“ Die Kieler Polizei hatte das Grundstück seit dem Fund am Mittwoch rund um die Uhr überwacht.

Wie viele Blindgänger gibt es noch in Schleswig-Holstein ?

Über 49.000 Tonnen Bomben wurden im Zweiten Weltkrieg über Schleswig-Holstein abgeworfen. Davon dürften zehn Prozent als Blindgänger liegen geblieben sein. Eine Vermutung. Denn Buch geführt wurde darüber nicht.

