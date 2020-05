Notunterkunft unter Corona-Auflagen

Kiel

Zu Beginn der Evakuierung um 14 Uhr waren auf dem Parkplatz der Ellerbeker Schule, deren Turnhalle den Anwohnern als Notunterkunft diente, fast ausschließlich Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr und Polizei. Auch sonst schienen die Helfer auf dem Schulgelände, auf dem sich auch die Einsatzleitung der Feuerwehr befand, am Nachmittag in der Überzahl.

Vor dem Beginn der Bombenentschärfung gegen 16 Uhr trafen lediglich 16 überwiegend ältere Anwohner in der Sporthalle ein. Die meisten von ihnen wurden mit Transporten der Einsatzkräfte dorthin gebracht, da sie nicht mobil genug waren, um alleine zum Schulgelände zu kommen.

Zu den Corona-Maßnahmen in Unterkunft zählte Fiebermessen

Sie mussten sich in der Notunterkunft an einige Corona-Maßnahmen halten. Dazu zählten neben der auch sonst üblichen Registrierung das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes, Fiebermessen im Eingangsbereich und Abstand halten. Um das zu ermöglichen, wurden in der Halle Tische und Stühle weit auseinander aufgestellt, zwischen den Tischen war Absperrband gespannt. Zudem wurden die engen Gänge der Halle mithilfe von Pfeilen zu einer Einbahnstraße gestaltet, Ein- und Ausgang getrennt.

Verständnis für die Maßnahmen hatten die Schwestern Gerda und Monika Plunkendorf. „Nur die Masken die ganze Zeit zu tragen, ist etwas unangenehm“, erzählten sie. Sie hätten keine Sorgen, dass sie sich in der Sporthalle mit dem Coronavirus anstecken könnten. Die Schwestern kamen gut vorbereitet mit Proviant in der Schule an.

Etwas zu essen hatte sich auch Aniko Szabo mitgebracht. „Ich bin etwas aufgeregt, das ist das erste Mal, das ich evakuiert werde“, sagt die Anwohnerin. Sie habe sich zum Zeitvertreib ein Buch mitgebracht.

Ordnungsdezernent Gerwin Stöcken, der im Laufe des Nachmittags zur Ellerbeker Schule kam und sich dort mit den Anwohnern unterhielt, sah für die Einsatzkräfte bei der ersten Entschärfung unter Corona-Bedingungen keine Schwierigkeiten. „Für die Anwohner könnte aber eine besondere Herausforderung sein, dass sie sich nicht langweilen, da sie nicht so dicht zusammen sein können", so Stöcken.

Keine Langeweile bei den evakuierten Anwohnern

Keine Probleme, trotz des Abstands mit jemandem ins Gespräch zu kommen, hatte Udo Bortkewitsch. „Man findet immer jemanden, mit dem man sich unterhalten kann“, erzählte er, während er auf dem Schulparkplatz mit einer anderen evakuierten Anwohnerin eine Raucherpause einlegte.

Es blieb ruhig in der Notunterkunft. Feuerwehr-Einsatzleiter Jens Kötke war mit der Umsetzung der Corona-Maßnahmen zufrieden: „Es gibt keine Grüppchenbildung. Außerdem funktionieren Einbahnstraßenregelung und Mundschutzpflicht gut.“

Extra Raum für Corona-positive Personen

Corona-positive Menschen habe man nicht evakuieren müssen, ergänzt Kötke. Für diesen Fall stand ein extra Raum bereit, zu dem die Menschen hingebracht und vom selben Fahrzeug auch wieder abgeholt worden wären.

Rund eine Stunde nach der erfolgreichen Entschärfung waren alle Anwohner, die von den Einsatzkräften transportiert wurden, wieder nach Hause gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Damit war der Einsatz für sie beendet.

