Kiel

Experten des Kampfmittelräumdienstes wollen am Donnerstag, 1. Oktober 2020, eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich machen. Was Sie zur Sprengung wissen sollten:

Wann beginnt die Evakuierung des Sperrgebiets?

Um 16 Uhr werden die Straßensperren eingerichtet. Die Anwohner sollen so schnell wie es geht ihre Häuser bzw. Arbeitsstätten verlassen haben.

Welche Straßen werden für die Sprengung gesperrt?

Die Stadt Kiel und die Polizei Kiel haben ein Gefahrengebiet von rund 1000 Metern rund um den Fundort in der Oppendorfer Straße ausgewiesen. Wer in dem Bereich wohnt oder arbeitet, muss für die Dauer der Arbeiten den Bereich verlassen und anderweitig unterkommen.

Eine Karte wird von der Polizei noch erstellt. Sobald sie vorliegt, veröffentlichen wir sie an dieser Stelle.

Werden Busse umgeleitet?

Fahrplanänderungen des ÖPNV können auf den Seiten www.kvg-kiel.de bzw. www.vkp.de nachgelesen werden.

Wie viele Menschen sind von der Bombensprengung betroffen?

Die Polizei schätzt, dass über 1000 Anwohner von der Entschärfung betroffen sind. Eine genaue Zahl liegt noch nicht vor.

Wann erfolgt die Sprengung der Bombe?

Wenn alle Anwohner den Sperrbezirk verlassen haben, soll die Bombe unverzüglich gesprengt werden.

Wo können die betroffenen Anwohner hin?

Für Anwohner, die keine Möglichkeit haben, sich anderweitig aufzuhalten, sind ab 15.30 Uhr die Toni-Jensen-Schule und das Schulzentrum im Augustental als Notunterkunft geöffnet.

Die Gebäude werden von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst entsprechend vorbereitet, sodass Abstände zwischen den Personen eingehalten werden können. Da das Platzangebot durch die Hygieneauflagen begrenzt ist, sollten sich betroffene Personen bereits jetzt Gedanken über einen alternativen Aufenthaltsort machen.

Zusammenkünfte an anderen Orten sind nach geltenden Regeln der Corona-Verordnung des Landes Schleswig-Holstein möglich und sollten in Betracht gezogen werden.

Wenn sich Personen in Corona-Quarantäne befinden, sollten diese vorher das Bürgertelefon anrufen (siehe nächste Frage).

An wen wende ich mich, wenn ich Hilfe benötige?

Die Feuerwehr Kiel bietet ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 0431/5905555 an. Dort anrufen sollten Menschen, die ihre Wohnung nicht ohne fremde Hilfe verlassen dürfen oder Corona-Quarantänefälle sind. Für Letztere hat die Stadt Kiel individuelle Unterkünfte vorbereitet.

Wird die Bombe gesprengt oder entschärft?

Die Sprengung beginnt, wenn sichergestellt ist, dass sich niemand mehr im Sperrbereich aufhält. Der Bereich wird dabei von der Polizei mehrfach kontrolliert.

Wann können die Anwohner zurück in Ihre Wohnungen?

Läuft alles planmäßig und ohne Komplikationen, dürften die Arbeiten am Abend beendet sein. Betroffene Anwohner sollten sich also auf eine mehrstündige Abwesenheit einrichten und gegebenenfalls an nötige Medikamente und auch Nahrung denken.

Wie viele Blindgänger gibt es noch in Schleswig-Holstein?

Über 49.000 Tonnen Bomben wurden im Zweiten Weltkrieg über Schleswig-Holstein abgeworfen. Davon dürften zehn Prozent als Blindgänger liegen geblieben sein. Eine Vermutung. Denn Buch geführt wurde darüber nicht.

