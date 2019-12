Kiel

Der Tote war in den 1970er Jahren ein radikaler Reformpädagoge gewesen. Dann wurde er dement und durfte zuletzt im Pfarrhaus seines Sohnes leben. Des Sohnes, den er immer abgelehnt hat. Irgendjemand hat den ruppigen Alten, der nachts in einem Wald am Ostseestrand zu Boden kommt, mit dem Gesicht unter Wasser gedrückt - bis er ertrunken ist.

Was der Kieler " Tatort"-Kommissar Klaus Borowski ( Axel Milberg) und seine Assistentin Mila Sahin ( Almila Bagriacik) im Zuge der Ermittlungen aufklären, ist weit mehr als ein Mordfall. Schicht um Schicht werden die tragischen Schicksale der Beteiligten freigelegt und tiefe Einblicke in menschliche Abgründe vor dem Hintergrund der jüngeren deutschen Geschichte gewährt.

Eine Geduldsprobe, bis die Zusammenhänge deutlich wurden

Für den Zuschauer war der NDR-Tatort " Borowski und das Haus am Meer", der am Sonntag um 20.15 Uhr erstmals im Ersten zu sehen ist, anfangs eine Geduldsprobe - bis die Zusammenhänge deutlich wurden. Filmisch dominierten düstere Farben in Blau- und Grautönen. Regen prasselte, Sturm pfiff durch den Wald.

Lesen Sie auch: "Borowski und das Haus am Meer" spielte kaum in Kiel

Die intensive Musikuntermalung verstärkte die Spannung. Die Landschaft und die Ostsee prägten die Stimmung, aber ebenso die frömmelnde, stickige Atmosphäre in dem Pfarrhaus. Dazu kam ein bisschen Mystery-Touch mit einem wolfsähnlichen Hund und einem Indianer. Was ist Traum, was Realität?

Drehorte im Überblick:

Ermittler-Duo lockerte die ernste Thematik immer wieder auf

Spöttischer, leiser Humor und auch mal eine Prise Sarkasmus des inzwischen gut eingespielten Ermittler-Duos Borowski/ Sahin lockerten die ernste Thematik immer wieder auf.

Zur Galerie Im "Tatort" "Borowski und das Haus am Meer" ermitteln Klaus Borowski und Mila Sahinn auch in Dänemark

Zum Ende des Films sagte Kommissar Borowski: "Wissen Sie, was das Schreckliche an meinem Beruf ist? Dass jeder Mörder glaubt, etwas Besonderes zu sein."

Stimmen Sie ab: Wie hat Ihnen der Kieler " Tatort " gefallen?

Jetzt sind Sie gefragt: Wie hat Ihnen der neue " Tatort" aus Kiel gefallen? Stimmen Sie in unserer nicht repräsentativen Umfrage ab!

Wie hat Ihnen der Kieler Tatort "Borowski und das Haus am Meer" gefallen? Vergeben Sie bitte eine Schulnote! 1 - sehr gut 2 - gut 3 - befriedigend 4 - ausreichend 5 - mangelhaft 6 - ungenügend Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Wie hat Ihnen der Kieler Tatort "Borowski und das Haus am Meer" gefallen? Vergeben Sie bitte eine Schulnote! Wie hat Ihnen der Kieler Tatort "Borowski und das Haus am Meer" gefallen? Vergeben Sie bitte eine Schulnote! So haben unsere Leser abgestimmt 1 - sehr gut

2 - gut

3 - befriedigend

4 - ausreichend

5 - mangelhaft

6 - ungenügend Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Stimmen Sie ab: Wie viel Kiel muss im Kieler " Tatort " stecken?

Immer wieder steht der Kieler " Tatort" in der Kritik, zu wenig in der Landeshauptstadt zu spielen. " Borowski und das Haus am Meer" ist ein weiterer Fall, der kaum Bezug zur Stadt hat. Stört Sie das oder nicht? Stimmen Sie in unserer nicht repräsentativen Umfrage ab.

Der Kieler Tatort "Borowski und das Haus am Meer" spielt kaum in der Landeshauptstadt. Wie viel Kiel sollte generell in einem Kieler Tatort stecken? Wo Kiel drauf steht, sollte auch Kiel zu sehen sein. Über 80 Prozent der Außenszenen sollten schon die Landeshauptstadt zeigen. Kiel kann sich sehen lassen: Wenn 50 Prozent der Außenszenen aus der Landeshauptstadt stammen, bin ich glücklich. Für das Kiel-Gefühl reicht es, wenn 25 Prozent der Außendrehs hier in der Landeshauptstadt stattgefunden haben. Eine Szene aus Kiel reicht mir vollkommen. Es geht mir mehr um die Schauspieler und die Story. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Der Kieler Tatort "Borowski und das Haus am Meer" spielt kaum in der Landeshauptstadt. Wie viel Kiel sollte generell in einem Kieler Tatort stecken? Der Kieler Tatort "Borowski und das Haus am Meer" spielt kaum in der Landeshauptstadt. Wie viel Kiel sollte generell in einem Kieler Tatort stecken? So haben unsere Leser abgestimmt Wo Kiel drauf steht, sollte auch Kiel zu sehen sein. Über 80 Prozent der Außenszenen sollten schon die Landeshauptstadt zeigen.

Kiel kann sich sehen lassen: Wenn 50 Prozent der Außenszenen aus der Landeshauptstadt stammen, bin ich glücklich.

Für das Kiel-Gefühl reicht es, wenn 25 Prozent der Außendrehs hier in der Landeshauptstadt stattgefunden haben.

Eine Szene aus Kiel reicht mir vollkommen. Es geht mir mehr um die Schauspieler und die Story. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Axel Milberg hat angekündigt, dass er mehr in Kiel drehen will. Das soll sich schon in den nächsten beiden Filmen ändern, die bereits abgedreht sind.

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.