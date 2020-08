Er seilt sich in 50 Meter tiefe Brunnenschächte ab, taucht durch geflutete Höhlenlabyrinthe und erkundet uralte Wracks in der Ostsee. Was nach Indiana-Jones-Film klingt, ist für Uli Kunz sein Job. Der 38-jährige Kieler ist Forschungstaucher, Meeresbiologe und Unterwasserfotograf. Beim Kieler Tatort „Borowski und das Meer“, der am Sonntag (20.15 Uhr, ARD) ausgestrahlt wird, durfte er deshalb nicht fehlen.