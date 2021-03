Kiel

„14 Wörter!“ Klaus Borowski (Axel Milberg) macht eine dramatische Pause und sieht seine Kollegin Mila Sahin (Almila Bagriacik) an. Der Ermittler steht vor einer weißen Tafel, auf die er mit einem blauen Stift einen Satz geschrieben hat – bestehend aus 14 Wörtern. „We must secure the existence of our people and a future for white children.“ Ins Deutsche übersetzt heißt das so viel wie: „Wir müssen die Existenz unseres Volkes und eine Zukunft für die weißen Kinder sichern.“

Incel-Bewegung rückt im Tatort in den Fokus

Diese Parole entstammt nicht der Feder des Drehbuchschreibers von „Borowski und die Angst der weißen Männer“, Peter Probst. Es ist ein Satz, den der US-amerikanische Rechtsextremist David Eden Lane (1938 – 2007) geprägt hat, ein Anhänger der White-Supremacy-Ideologie, der die Ansicht vertritt, dass weiße Menschen Personen mit anderen Hautfarben überlegen seien.

Dieses rassistische Gedankengut hat sich auch in der sogenannten Incel-Bewegung festgesetzt. Die real existierende Gruppierung, deren Name sich aus den Wörtern involuntary celibate – also ungewollt zölibatär – zusammensetzt, eint aber neben dem Wunsch nach einer weißen Vorherrschaft noch eine weitere Gemeinsamkeit: der Hass auf Frauen, der auf Zurückweisung und Einsamkeit zurückzuführen ist.

Ermittlungen im Darknet

Und in dieses Umfeld, das sich im Darknet austauscht, müssen Sahin und Borowski eintauchen, nachdem eine zusammengeschlagene Frauenleiche am Strand gefunden wird, neben der in den Sand mit Füßen die Zahl 14 getrampelt wurde. Mit Mario Lohse (Joseph Bundschuh) wird ein erster Verdächtiger schnell ausfindig gemacht, der jeden Zusammenhang mit der Tat abstreitet. Der schüchterne junge Mann versucht erfolglos, Aufmerksamkeit von Frauen zu bekommen, wird aber fast durchgehend zurückgewiesen.

Mit stetig steigendem Frust flüchtet er sich ins Darknet, um sich mit Männern auszutauschen, die genauso fühlen wie er und sich gegenseitig in ihrem Hass auf Frauen aufstacheln. In Hank Massmann (Arnd Klawitter) hat die Gruppe eine Bezugsperson, die als zusätzlicher Treiber der Abneigung fungiert und mit der Politikerin Birte Reimers (Jördis Triebel) ein neues Feindbild auserkoren hat ...

Kieler Tatort kann inhaltlich überzeugen

Sowohl darstellerisch als auch inhaltlich weiß der „Tatort“ zu überzeugen. Sehenswert ist „Borowski und die Angst der weißen Männer“ vor allem, da der Krimi es schafft, das ernste Thema mit einer realen Gefahr facettenreich darzustellen, ohne sich dabei in Stereotypen und der Handlung zu verlieren.

„Wir wollen keine Klischees bedienen, sondern alle Seiten des Problems beleuchten, die Figuren nahbar machen. Gleichzeitig wollen wir die Gefahr nicht verharmlosen“, sagt Regisseurin Nicole Weegmann. Und das gelingt.

Kettenreaktion wird aufgezeigt

Mario Lohses Hass auf Frauen hat mehrere Gründe, die sich am wahren Leben orientieren. Seine steigende Wut resultiert nicht nur aus dem gegenseitigen Aufstacheln durch die Incel-Gruppe und Hank Massmann. Er erfährt von Frauen mehrfach Zurückweisung und Mobbing. Seine Verzweiflung und seine Unsicherheit sind glaubhaft dargestellt, ohne dass er in die Opferrolle gedrängt wird und der Zuschauer Mitleid haben müsste.

„Häufig greifen viele Faktoren ineinander, die dazu führen, dass Hass entsteht. Es ist eine Kettenreaktion“, sagt Sahin-Darstellerin Almila Bagriacik. „Die Aufgabe ist es, diese Kette zu unterbrechen. Das kann nur gelingen, wenn Männer akzeptieren, dass es starke Frauen gibt, die sich nichts gefallen lassen. Gleichzeitig – und das soll keine Rechtfertigung für frauenfeindliches Verhalten sein – gibt es Männer, die Gewalt von Frauen ausgesetzt sind und darauf entsprechend reagieren. Diese beiden Seiten werden in dem ‚Tatort‘ beleuchtet.“

Für Borowski-Darsteller Axel Milberg ist diese inhaltliche Differenzierung zwingend nötig, um Anti-Feminismus und Frauenhass zu bekämpfen. „Gott sei Dank kann heute - längst nicht überall - eine moderne und selbstbewusste Frau einen Mann zurückweisen. Das ist gerade für unsichere Männer nicht immer einfach.“

„Tatort“ aus Kiel will Diskussion anstoßen

Da aber noch längst nicht überall diese Akzeptanz vorherrscht, so Almila Bagriacik, sei es wichtig, dass „Borowski und die Angst der weißen Männer“ die Problematik im Zusammenhang mit dem Weltfrauentag am 8. März behandelt. „Das Thema Hass gegen Frauen verdient mehr Aufmerksamkeit. Das Problem ist größer, als viele Menschen denken. Die Incel-Gruppierung ist eine reale Gefahr. Wir wollen eine Diskussion anstoßen und die Grundproblematik aufzeigen. Mit dem ‚Tatort‘ erreichen wir ein Millionen-Publikum, deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass wir das Thema aufgreifen.“