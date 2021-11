Wurden die Gartenhäuser in der Kleingartenanlage in Kiel-Hassee gesprengt? Zeugen haben vor den beiden Bränden am Krummbogen jeweils einen Knall gehört und Stichflammen gesehen. Die Polizei setzt auf weitere Zeugen. Ein Tatverdächtiger wurde bereits ermittelt.

Von Frank Behling