In mehreren Gebäuden der Kieler Flüchtlingsunterkunft im Schusterkrug löschte die Feuerwehr in der Nacht auf Mittwoch Brände. Die Einsatzkräfte mussten einige Zimmertüren aufbrechen, um die Bewohner in Sicherheit zu bringen. Nach wie vor sind die Brandermittler der Polizei vor Ort.