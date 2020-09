Kiel

Auch Stunden nach Sonnenaufgang warteten die Bewohner der San Franciscos und der Bay Area auf Tageslicht. Autos ließen ihre Scheinwerfer an. Taschenlampen kamen zum Einsatz. Bürotürme wurden wie mitten in der Nacht beleuchtet. Und auch die automatische Nachtbeleuchtung der Golden Gate Bridge schaltete sich nicht ab.

"Willkommen auf dem Mars", twitterten Einwohner San Francisos. Einige nannten es einen nuklearen Winter. Andere kommentierten die irreale Szenerie in den sozialen Medien mit den Worten "Es fühlt sich an, wie das Ende der Welt".

Das North Complex Fire in der ländlichen Region hatte sich am Mittwoch rasch ausgebreitet. In Kalifornien sind die Einwohner verheerende Waldbrände mit Toten und unzähligen Obdachlosen auch aus den vergangenen Jahren gewöhnt. In diesem Jahr sollen die Flammen aber schon Wochen vor dem typischen Höhepunkt der Waldbrandsaison im Oktober und November ein Krisenniveau erreicht haben.

Eine Folge des Klimawandels

Und einen solchen Tag wie Mittwoch, der von morgens bis abends dunkel blieb, hatten die Einwohner in San Francisco wohl noch nie erlebt: "Ich habe niemals zuvor um 9 Uhr Morgens im Dunkeln gesessen", twitterte jemand. Der in San Francisco lebende Kieler Gerald Gutschmidt schickte um 9 Uhr morgens Fotos an die KN-Online-Redaktion mit den Worten "Liebe Kieler, Klimawandel ist sehr real heute morgen in SF."

Klimaexperten gehen in der Tat davon das, dass Kalifornien unter ungewöhnlichen Wetterzyklen leidet, die durch die globale Erwärmung verursacht werden. Angesichts der lebensbedrohlicher Waldbrände sagte Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom, er habe keine Geduld mit Leugnern des Klimawandels und er kündigte weitere Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels an.

Dunkelheit könnte anhalten

"Die Waldbrandsituation in Kalifornien und Oregon ist jetzt so weit eskaliert, dass ich die unzähligen massiven, sich schnell bewegenden und möglicherweise sehr gefährlichen Brände nicht mehr verfolgen kann", twitterte Daniel Swain, Klimaforscher an der University of California in Los Angeles. "Das geografische Ausmaß und die Intensität dessen, was sich abspielt, sind wirklich erschütternd."

Ein Sprecher des Luftqualitätsmanagementbezirks der San Francisco Bay Area, prognostizierte in den lokalen Medien, die ungewöhnliche Atmosphäre könne anhalten. Es ist also davon auszugehen, dass die Menschen in Nordkalifornien auch den Donnerstag in Dunkelheit erleben werden.