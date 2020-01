Schock zum Schichtende in Kiel

Kiel.

Die Ursache des Brandes ist auch am Freitagabend noch unklar. „Wir waren gerade dabei, alles sauber zu machen, da ging es los“, berichtet Senior-Chef Heinrich Vorbeck, der am Donnerstagabend wie immer am Backofen des Hinterhofgebäudes in der Heischstraße gestanden hatte, um das in vielen Hotels, auf Wochenmärkten und im gehobenen Lebensmittelhandel sehr begehrte Bio-Holzofenbrot aus Gaarden zu backen. Wie es genau losging und aus welchem Grund, das weiß der Bäckermeister nicht. „Dazu kann ich nichts sagen“, verweist er auf die noch laufenden Ermittlungen der Polizei.

60 Einsatzkräfte der Feuerwehr in Kiel waren im Einsatz

Die hält sich ihrerseits ebenfalls noch zurück. „Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte eine starke Rauchentwicklung sowie eine Ausbreitung des Feuers in die Dachkonstruktion festgestellt werden“, teilt die Pressestelle mit. Knapp 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehren Gaarden und Wellsee sowie des Rettungsdienstes rückten daraufhin zum Einsatz aus, mehreren Trupps unter Atemschutz gelang es knapp zwei Stunden später schließlich mit vereinten Kräften, das Feuer einzudämmen. Das hatte sich allerdings bis dahin bereits in die erst im vergangenen Herbst erneuerte Dachkonstruktion ausgebreitet.

Bäcker Heinrich Vorbeck spricht von „Glück im Unglück“

Das Dach weist demzufolge die größten unter den ansonsten recht geringen Beschädigungen aus. Bäcker Vorbeck spricht mit einiger Erleichterung von „Glück im Unglück“ und meint damit ausdrücklich auch den Umstand, dass kein Mensch verletzt worden ist.

Groß war die Anteilnahme am Morgen nach dem Brand. Nachbarn drückten ihr Bedauern aus und sprachen den Vorbecks Mut zu, vor allem aber zeigte die Dachdeckerei Dubberstein Solidarität. Trotz voller Auslastung war der Betrieb noch gestern zur Stelle, um den Schaden provisorisch zu beheben. Heinrich Vorbeck mit seiner Frau Hilde sowie den Söhnen Tim und Andreas hofften deshalb, noch am Freitagabend wieder die Produktion aufnehmen zu können.

Der Betrieb wurde mehrfach ohne Beanstandungen kontrolliert

Bei dem Feuer handelte es sich allem Anschein nach um einen Schwelbrand. Wo der seinen Ursprung hatte, das weiß man nicht. Sicher ist aber nach Heinrich Vorbecks Worten, „dass Mehl grundsätzlich sehr gut brennt“. Genau aus diesem Grund und auch weil mit offenem Feuer gearbeitet wird, wird die Bäckerei streng kontrolliert. „Die Kollegen vom vorbeugenden Brandschutz sind regelmäßig vor Ort, Beanstandungen hat es nie gegeben“, berichtet Stefanie Strothmann von der Berufsfeuerwehr Kiel.

Auch das Land prüft regelmäßig das Feuerholz in dem Betrieb

Auch sonst pflegen diverse Behörden regen Kontakt zu der 110 Jahre alten Traditionsbäckerei, über die es vor knapp zwei Jahren Beschwerden von Anwohnern wegen nach ihrem Empfinden zu starker Rauchentwicklung gegeben hatte. Prüfungen des Schornsteinfegers und der Gewerbeaufsicht hätten aber nie zu irgendwelchen Mängelmeldungen geführt, sagt Heinrich Vorbeck. Immer wieder stehe außerdem eine Mitarbeiterin des Landesamts für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) vor der Tür, um beispielsweise den Feuchtigkeitsgehalt des zum Verfeuern gelagerten Buchenholzes zu prüfen. „Die Restfeuchte sind noch nicht mal halb so hoch, wie es erlaubt wäre“, betont der Bäcker. Ärger gab es in der Vergangenheit allerdings, weil sich Anwohner durch den Rauchgeruch belästigt fühlten.

