Angriff auf Klima-Camp in Kiel

Kiel

Der Sachschaden ist nicht hoch, auf fünf Euro beziffern die Klima-Camp-Organisatoren aus Kiel den Wert des Banners mit der Aufschrift "The Seas are Rising, so are we", das am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr angezündet wurde. Sie vermuten hinter dem Angriff einen Einschüchterungsversuch.

"Wir sind fassungslos, dass ein friedliches Camp, was für die Zukunft dieser Welt demonstriert, angegriffen wird", sagt Nelly Waldeck. "Wir lassen uns von rechtem Hass nicht einschüchtern. Solche Angriffe stärken nur unseren Zusammenhalt."

Dass es sich um einen rechtsmotivierten Angriff handelt, führen die Klima-Aktivisten auf einen Sticker mit rechter Parole zurück, der am Klima-Camp, in dem bei Workshops und Diskussionsveranstaltungen über den Klimanotstand gesprochen wird, hinterlassen wurde.

Klima-Protest in Kiel soll friedlich bleiben

Die Fridays-For-Future-Bewegung in Kiel sieht sich durch die Brandstiftung in ihrem Anliegen bestärkt. "Auch wenn es einige Menschen nicht wahrhaben wollen und uns versuchen mit den Mitteln der Einschüchterung zu bekämpfen, werden wir nicht schweigen, sondern nur umso deutlicher für echten Klimaschutz und die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens einstehen. Wir bleiben dabei friedlich, trotz aller Wut", sagt Ole Villarich.

Zuspruch von den Grünen

Unterstützung erhält Fridays For Future von den Grünen aus Kiel. "Mutmaßlich rechte Angriffe auf weltoffene Organisationen sind leider trauriger Alltag. Ein Angriff auf Fridays for Future Kiel sehen wir auch als Angriff auf uns und auf die Demokratie an sich an. Kiel hat keinen Platz für Menschenfeindlichkeit", erklärt der Vorstandsvorsitzende Luca Köpping.

Seine Kollegin Swaantje Bennecke ergänzt: "Wir verurteilen die Angriffe aufs Schärfste. Der Fall muss jetzt schnellstmöglich aufgeklärt werden. Wir unterstützen die Demonstration von Fridays for Future für den Klimaschutz am Freitag, auch um den Feinden der Demokratie zu zeigen, dass sie keinen Platz in Kiel haben und ein klares Zeichen der Solidarität zu setzen."

Am Freitag, 27. September 2019, zieht ein Demonstrationszug für mehr Klimaschutz durch die Stadt Kiel, Beginn ist um 10 Uhr am Vineta-Platz in Gaarden.

Brandstiftung im Klima-Camp: Ermittlungen laufen

Bei der Polizei Kiel wurde Anzeige gegen Unbekannt eingereicht. Wie Sprecher Oliver Pohl mitteilte, haben Kripo und Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Noch gebe es aber keine Hinweise auf den oder die Täter.

