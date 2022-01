Ungewöhnliche Einsätze erfordern ungewöhnliche Lösungen. Als am Freitag kurz vor 9 Uhr die Feuerwehr zu einem brennenden Müllwagen in den Düvelsbeker Weg ausrücken musste, stand sie vor einem großem Problem: Vor Ort war keine Löschaktion möglich. Also nahm sie das Fahrzeug einfach mit.