Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) stärkt den Corona-gebeutelten Sportvereinen in Kiel den Rücken. Als Reaktion auf den Brandbrief der großen Clubs mit dem Sportverband kündigt Kämpfer eine Videokonferenz an – mit gemeinsamen Forderungen zum Trainingsbetrieb ab Januar an die Landesregierung.