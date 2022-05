Den Rekordpreis von 40 000 Euro hat ein Brief erbracht, der vor 172 Jahren von Bramstedt nach Kiel verschickt wurde: Nach einer Auktion in der Schweiz geht der gut erhaltene Brief jetzt in neue Hände. Das seltene Sammel-Prachtstück löste beim Auktionshaus Rapp einen Bieter-Kampf aus – und das führte zum Höchstpreis.