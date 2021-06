Kiel

„Es war ein zäher Verhandlungsprozess mit der Bima“, beschreibt Jessica Böttger, Projektleiterin im Stadtplanungsamt, die Verhandlungen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Sie stellte am Mittwoch die einzelnen Bausteine im Ortsbeirat Pries-Friedrichsort der Öffentlichkeit vor.

Für die „Kieler Perle“ gebe es bereits mehr als 20 Interessenten. Mit einem anfangs niederschwelligen, mehrstufigen Vergabeverfahren hofft die Stadt aber auf mehr. Dabei sollen nicht „große Investoren angezogen werden. Gefragt sind stattdessen junge kreative Ideen, um den Standort vor allem für die breite Öffentlichkeit attraktiv zu machen. Der gesamte Prozess ist darauf ausgelegt, sehr kooperativ miteinander zu arbeiten, um eine maximale Qualitätssicherung vor Ort zu erreichen“, so Böttger.

Stadt hofft auf viele Bewerber

In der Anfangsphase gebe es lediglich konzeptionelle Mindestanforderungen, um vielen Interessenten eine Bewerbung zu ermöglichen. Das Verfahren habe sich mittlerweile deutschlandweit etabliert. „Wir hatten einen regen Austausch mit Tübingen, die da Vorreiter sind.“ Bereits vor etwa acht Jahren wurde es auch beim Hof Hammer angewendet. „Die Stadt hatte damals hohe Erwartungen und viel daraus gelernt“, beschreibt Böttger. Ausschlusskriterien bei der Bewerbung allein schon aufgrund des Bauplanungsrechtes und des Einzelhandelskonzeptes: Wohnen, Beherbergung, große Gastronomie und Einzelhandel über 200 Quadratmeter.

Das Gelände des BKYC bildet die Schnittstelle zwischen Holtenau mit dem neuen Entwicklungsgebiet Holtenau-Ost und Pries. Die dortigen Standortmerkmale seien eine Voraussetzung für die weitere Entwicklung, so Böttger. Dazu zählen die prägenden Landschaftselemente wie das Naturschutzgebiet Heischer Tal, der Wald, die Mündung der Stekendammsau sowie die prominente Lage an der Kieler Förde, die querende Gleisanlage, das angrenzende Mischgebiet aus Wohnen und Gewerbe und die maritime Historie.

Eine Uferpromenade für alle

Die weitere Entwicklung ergibt sich auch aus dem schon 2015 beschlossenen Struktur- und Nutzungskonzept, das die Realisierung eines musealen Bildungs- und Handwerksstandortes zum Thema Schiffbau und Segelsport in den Vordergrund stellt. Vorstellbar seien Bildungsangebote mit Teilhabeaspekten. Eine weitere Voraussetzung ist: „Die Öffentlichkeit soll viel von dem Gebiet haben“, so Böttger. Die Wasserkante muss öffentlich zugänglich bleiben und eine Uferpromenade entstehen, mit Anbindung an das ehemalige MFG5-Gelände und die Mole Stickenhörn.

Das zu entwickelnde Gebiet unterteilt sich in vier Bereiche: die alte unter Denkmalschutz stehende Holzhalle im Osten in unmittelbarer Nachbarschaft zur Rathje Werft, den mittleren Gebäuden mit Casino und ehemaligem Verwaltungstrakt, die Taucherbasis im Westen und Wasserflächen sowie Steganlagen im Süden. „Die mittleren Gebäude müssen irgendwann weichen und ersetzt werden, um die Promenade vorbeizuführen“, so Böttger. Dazu gebe es bereits eine Bauvoranfrage beim Bauordnungsamt. Bis es soweit ist, geht der Bereich erstmal in die befristete Vermietung. Später in Stufe zwei bekommen die dort ansässigen Nutzer ein Angebot auf Erbbaurecht, wie es auch für die westlichen und östlichen Flächen vorgesehen ist. Mit dem Erbbaurecht sichert sich die Stadt eine Steuerungswirkung auf dem Gelände und bleibt gleichzeitig in der Verantwortung, die Flächen zu erhalten.

Synergien unter den Bewerbern erwünscht

Derzeit befinde man sich noch in der Vorbereitungsphase. Nach der Sommerpause soll der Verfahrensweg in die Ausschüsse und schließlich von der Ratsversammlung abgesegnet werden. Vom Ortsbeirat Pries-Friedrichsort gab es bereits mehrheitlich bei einer Gegenstimme grünes Licht. Sobald die Zustimmung erfolgt ist, beginnt die Konzeptphase mit der Freischaltung der Internetseite samt Kontaktbörse und der öffentlichen Ausschreibung mit den Anforderungskriterien.

Im weiteren Verlauf soll es auch auf dem Gelände eine Kontaktbörse geben, bei der sich die Interessenten kennenlernen und ihre Ideen vorstellen können. Hintergrund sind Synergien unter den Bewerbern. Im letzten Schritt prüft dann die Vergabekommission, bestehend aus den Vorsitzenden der beiden Ortsbeiräte, Mitgliedern der Ratsfraktionen, Mitarbeitenden der Fachämter sowie Dezernaten, die Konzepte, die gegebenenfalls dann noch überarbeitet werden können.

Zurzeit sind auf dem Gelände aber noch Teile der Landesdienststelle der Polizei untergebracht. Sobald es auf dem Gelände losgeht – Böttger rechnet etwa mit zwei Jahren – brauchen die dort untergebrachten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eine neue Bleibe. „Wir suchen in enger Abstimmung nach einer gemeinsamen Lösung“ so Böttger.