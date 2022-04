Die 24 Frauen des Kieler Vereins „Brustkrebssprotten“ hatten ein Ziel: Genau den Ratgeber zu schreiben, den sie sich bei der eigenen Diagnose so sehr gewünscht hätten. Nun ist das Gemeinschaftswerk für Brustkrebspatientinnen im Buchhandel – und bereits ausverkauft. Was ist so besonders an dem Buch?