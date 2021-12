Handwerk in Kiel - Arbeit als Buchbinderin: Was Moiken Petong an dem alten Beruf fasziniert

In der Universitätsbuchbinderei Fritz Castagne in Kiel arbeitet Moiken Petong als Buchbinderin. Ihre Ausbildung hat sie mit einem Erfolg beim Bundeswettbewerb des Handwerks abgeschlossen. Doch hat das alte Handwerk angesichts von E-Books und massenproduzierten Büchern noch eine Zukunft?