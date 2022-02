Kiel

Während man auf das menschenleere Areal des Alten Hauptgüterbahnhofs fährt, kommen noch einmal Zweifel auf. Hier am Rande Gaardens soll sich seit einem Jahr Kiels hipstes Tagesrestaurant befinden, in dem von Montag bis Freitag Trubel herrscht? Dabei ist doch noch nicht einmal auf dem Parkplatz etwas los. Womöglich alles ein Gerücht?

Aus den Lautsprechern groovt es, der Weißwein fließt

Keinesfalls: Die Tür zum „Budenzauber deli“ öffnet sich, und man findet sich in einer anderen Welt wieder. Sie ist groß und bunt und wird von Menschen bevölkert, die es sich leisten können, eine ausgedehnte Mittagspause zu machen. Sie sitzen auf Freischwingern an langen Tischen – über sich das Holzgebälk des hohen Gastraums, im Hintergrund ein langer Tresen und eine große offene Küche. Aus den Lautsprechern groovt es, der Weißwein fließt. Noch vor dem ersten Blick in die Karte lässt sich sagen: Dieser Ort hat auf etwas schrille Weise mächtig Stil.

Dieser Ort hat auf etwas schrille Weise mächtig Stil: das Budenzauber deli von innen. Quelle: Uwe Paesler

Dass es ihn überhaupt gibt, ist der Corona-Krise geschuldet. Denn eigentlich hatte ihn Budenzauber-Kopf Lars Farien für Caterings im XXL-Format geschaffen. Als klar wurde, dass diese auf unbestimmte Zeit nicht mehr stattfinden würden, trat der Koch die Flucht nach vorn an, verwandelte die eine Hälfte der Halle in einen Frischemarkt und die andere in ein Restaurant.

Schon wegen dessen Atmosphäre bedeutet die Lunchtime hier eine gute Zeit. Die Anreise würde aber auch dann lohnen, wenn die Location äußerlich weniger Eindruck hinterließe. Ihre Karte präsentiert dem Gast ein konzentriertes, aber doch vielfältiges Angebot. Neben dem täglich wechselnden „Menu“ gibt es eine feste Auswahl von „Classics“, die von der bodenständigen Currywurst für 9,50 Euro bis hin zum Dry-Aged-Rinderrücken-Steak für 26,50 Euro reicht. Das Gros der Gerichte bewegt sich in der Mitte dieser Preisspanne.

Das Rindertatar zählt zu den „Classics“ auf der Karte. Quelle: Uwe Paesler

Da ich ohne Begleitung speise, fällt mir die Entscheidung für die gebackenen Chicken-Wings (15,50 Euro) bei meinem ersten Besuch leicht. Denn sollte das nach koreanischer Art zubereitete Fingerfood gut sein, wird das Besteck irgendwann liegen bleiben. Es ist: Neben kräftigen Umami-Noten überzeugt vor allem die karamellige Süße der Wings, die durch Gewürze wie Zimt und Sternanis an Komplexität gewinnt. Bei der Gemüse-Beilage, Pak Choi und Mungobohnensprossen, kommt überdies Ingwer ins Spiel. Basmati-Reis und Pommes Frites bieten für dieses dynamische Aromentheater eine stimmige Basis.

Budenzauber deli: Manches Gericht überzeugt durch kulinarischen Rock and Roll

Moment mal, Pommes? Ja, der Koch hat tatsächlich eine Handvoll Fritten auf den Teller gemogelt, als wollte er die Rock-and-Roll-Attitüde seines Gerichts damit unterstreichen. Dazu passt, dass man inmitten der Küchenbrigade des Budenzauber deli auch den Asia-Spezialisten Lars Brey entdeckt. In den fernen Zeiten, in denen das Kieler Soho noch im Gault Millau geführt wurde, stand er in der Gneisenaustraße am Herd. Dafür, dass sie am Güterbahnhof wieder lebendig werden, macht man sich gerne die Hände fettig.

Die Menschenleere am Alten Güterbahnhof ist trügerisch. Im Budenzauber Deli herrscht zur Mittagszeit Hochbetrieb. Quelle: Uwe Paesler

Auch der Nachtisch – Crêpes mit Fluff, Rhabarber-Kompott, Pistazieneis und Granatapfelkernen (7,50 Euro) – wirkt kompositorisch wild. Und hier könnte tatsächlich die eine oder andere geschmackliche Grätsche drohen. Da „Fluff“ aber bekanntlich der Fachbegriff für Marshmallow-Creme ist und diese seit jeher ein kulinarischer Alleskleber, dürfte dieses Dessert trotzdem jedem Spaß machen, der in Kindheitstagen ein Klatschbrötchen zu schätzen wusste.

Beim Zweitbesuch – wieder ist der Gastraum dicht besetzt – geht es klassischer zu. Der Erbseneintopf mit Wiener Würsten (9,50 Euro) zeigt, dass man im Budenzauber deli rustikal kann. Er schmeckt exakt so, als hätte ein Spitzenkoch Omas Originalrezept noch einmal überarbeitet, ohne dessen Wesen anzutasten. Als stimmiges Topping sorgen frittierte Erbsen und Flower Sprouts dabei für schöne Textureffekte.

Zur Mittagszeit verlassen im Budenzauber deli bis zu 100 Gerichte die Küche. Quelle: Uwe Paesler

Auch beim „Paillard de bœuf grillé“ (19,50 Euro) zeigt sich der das Fleisch flankierende Kartoffel-Radieschen-Salat als optimierter Klassiker, bei dem insbesondere die geschmackstiefen Kapern und Gurken für interessante Säurespiele sorgen. Wer will, kann sich diese, wie auch die meisten anderen Zutaten, die im Budenzauber deli verwendet werden, übrigens auch im Frischemarkt nebenan für den heimischen Herd kaufen. Doch um das hier ebenfalls erhältliche Rinder-Paillard so treffsicher auf den Punkt garen zu können, müsste man wohl überdies einen Budenzauber-Kochkurs belegen.

So schneidet „Budenzauber deli“ im KN-Restaurant-Test ab

Fazit: Mit seinem außergewöhnlichen Flair und seiner kulinarisch sowohl auf klassischem wie auf experimentellem Gebiet überzeugenden Gerichten rechtfertigt das Budenzauber deli den Superlativ: Hier speist der Gast in Kiels bestem Mittagsrestaurant.

Budenzauber deli, Tonberg 15, 24113 Kiel, Tel. 0431/90881234, www.budenzauber.sh. Öffnungszeiten: mittwochs bis freitags von 12 bis 16 Uhr (Küche bis 15 Uhr). Sonnabend und Sonntag Ruhetage.