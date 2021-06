Kiel

Der Vorsitzende des Büchereivereins, Alfons Fliß, hielt mit seinem Wagen samt Anhänger am Rand der Grünfläche gegenüber dem Lunaplatz. Geladen hatte er viele Kisten mit Büchern und Zeitschriften aus dem Flohmarktbestand des Vereins. Zahlreiche Mitglieder halfen, die Krimis, Romane, Science-Fiction-Bücher und Kinderliteratur in den neuen Schrank einzustellen. Von weitem wirkt er wie eine ausgediente, bemalte Telefonzelle, ist aber keine. „Eigentlich wollten wir eine alte Telefonzelle beschaffen, aber eine solche ist viel zu teuer“, erklärte Fliß.

So beschritt der Verein einen anderen Weg. Gebaut haben den Schrank Mitarbeitende der Horizon-Werkstätten in Wellsee. Das Äußere hat die freiberufliche Künstlerin Karin Haß gestaltet. Als Grundfarbe hat sie Orange gewählt, angelehnt an das neue Erscheinungsbild der Homepage des Büchereivereins. Auf der Vorderseite der Kabine ist ein Bücherwurm zu sehen, auf der gesamten Fläche sind Buchstaben verteilt und auf der Rückseite schippert ein Schiff, das ein Segel aus Federn hat. „Lesen beflügelt“ lautet die Botschaft.

Ortsbeirat hatte das Projekt unterstützt

Auch Mitglieder des Ortsbeirates Ellerbek/Wellingdorf halfen dabei, den Grundbestand der neuen Bücherkabine einzusortieren. Der Ortsbeirat hatte das Projekt unterstützt, das schon vor der Corona-Pandemie angeschoben wurde. „Es ist eine große Aufwertung für Wellingdorf“, sagte der Ortsbeiratsvorsitzende Özgürcan Bas. „Im Stadtteil gibt es viele Menschen, die nicht so viel Geld haben; hier können sie sich Bücher mitnehmen und andere dalassen.“ Auch Madleen Bergmann vom Stadtteilbüro Ost, das das Vorhaben begleitet hat, steuerte einen Krimi aus ihrem Privatbestand bei. „Ich freue mich über das tolle Projekt und hoffe, dass alle ein Auge darauf haben, dass der Bücherschrank in gutem Zustand bleibt“, sagte sie.

Der Büchereiverein Dietrichsdorf hat zugesichert, das Projekt weiter zu begleiten: „Wir kümmern uns darum, dass alles in Ordnung ist und schauen, dass dort keine Bücher oder Zeitschriften liegen, die wir dort nicht haben wollen“, versicherte der Vereinsvorsitzende. Kooperation wird großgeschrieben: Das Transportunternehmen „Faust“ hat die „Bücherkabine“ an Ort und Stelle befördert, die Dachdeckerei Zaczek hat das Dach gebaut und die Buchhandlung Jetzek hat das Projekt ebenfalls gesponsert.