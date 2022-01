Reaktion auf die wöchentlichen Proteste gegen Corona-Maßnahmen: Ein Kieler Aktionsbündnis ruft unter dem Motto „Solidarität gegen Corona – kein Raum für Nazis“ am Donnerstag zur Kundgebung auf dem Exerzierplatz auf. Die Organisatoren wollen auf „die wirklichen Probleme“ in der Pandemie hinweisen.

Von Florian Sötje