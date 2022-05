Spätere Sprechstunden-Zeit, mehr Online-Termine, Priorisierung auf Ausweise und Reisepässe: Mit Akut-Maßnahmen will die Stadt Kiel das Chaos im Bürgerbüro in den Griff bekommen. Am Montag startete der Notfallplan. Wird es durch die Neuerungen nun besser? Eindrücke aus der Warteschlange.