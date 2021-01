Kiel

Ausschlaggebend für mögliche Änderungen ist die noch nicht ausformulierte Landesverordnung. „Ohne der Landesregierung vorgreifen zu wollen, gehe ich aktuell davon aus, dass unsere Dienstleistungen und Services weiter entsprechend den seit 16. Dezember gültigen Vorgaben angeboten werden“, sagt der zuständige Personaldezernent Christian Zierau. Einige Ansatzpunkte zur Verschärfung sieht Zierau bereits. „Wir werden aus den Beschlüssen für den Dienstbetrieb der Landeshauptstadt Kiel die Punkte Homeoffice und insbesondere weitergehende Maskenpflicht überprüfen.“

Bis die Landesverordnung noch nicht ausformuliert ist, wird der Betrieb in den Ämter wie seit Mitte Dezember weitergehen. Zwar bleiben die Ämter geöffnet – allerdings nur für bereits vereinbarte Termine. Auch notwendige Vorsprachen zum Erhalt von Transferleistungen sind weiter möglich. Die Spontan-Sprechstunden im Rathaus entfallen. Neue Termine werden nur in Notfällen oder zur Abklärung von Anliegen vergeben. Hier soll die Kontaktaufnahme in den entsprechenden Ämtern per Telefon, die Behördennummer 115 oder über die zentrale E-Mail-Adresse amt24@kiel.de erfolgen. Unaufschiebbare Notfällen für Melde-Angelegenheiten können unter der Rufnummer 0431/ 901-904 vorgetragen werden.

Online-Termine in Kfz-Zulassungsstelle

Die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle in der Saarbrückenstraße ist ebenfalls weiterhin geöffnet und vergibt online Termine. Im Standesamt werden Geburten und Sterbefälle schriftlich bearbeitet. Trautermine finden wie vereinbart statt. Allerdings können zurzeit nur noch das Brautpaar und Kinder des eigenen Haushaltes und falls nötig ein Dolmetscher an den Trauungen teilnehmen.

Jeder Besuch in einem der Ämter sollte stets hinterfragt werden, sagt Zierau und nur wahrgenommen werden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. „Ich bitte die Kieler weiterhin ihre Anliegen auf die Notwendigkeit zu überprüfen und dies vorab telefonisch oder digital abzuklären. Es geht aktuell darum jeden unnötigen Weg zu vermeiden.“ Bei einem Termin in einer Behörde muss der Mindestabstand von 1,50 Metern jederzeit eingehalten werden.

In allen Ämter gilt eine Maskenpflicht, sobald das Gebäude betreten wird. Die Stadtverwaltung ist im Lockdown verstärkt im Homeoffice. Zahlreiche Mitarbeiter anderer Ämter, deren Arbeit heruntergefahren ist, unterstützen in dieser Zeit das Gesundheitsamt im Kampf gegen Corona.