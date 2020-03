Die Mobilitätsstation am Tilsiter Platz nimmt immer mehr Gestalt an. Zwei Carsharing-Fahrzeuge von Stattauto und einige Leihräder der Sprottenflotte gibt es bereits. Noch in diesem Jahr soll der Bereich umfangreich ausgebaut werden. Beim Bürgerdialog wurden dazu Anregungen gesammelt.