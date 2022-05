Kiel

Die Trassenstudie ist fast fertig – jedenfalls weit genug, um sie öffentlich vor- und zur Diskussion zu stellen. Im siebenstündigen Bürgerforum zur Zukunft des Personennahverkehrs in Kiel am Sonnabend im Ostseekai gab es geballte Information und nur wenig Widerspruch zur ausgearbeiteten Streckenführung im Kernnetz.

Gleich sieben Vorträge waren im oberen Stockwerk des Ostseekais zu hören. Lediglich 30 bis höchstens 50 Menschen hörten zu. Viel mehr war im Stockwerk darunter los. Dort standen aktuelle Infotafeln und Bildwände mit historischen Fotos von der alten Kieler Straßenbahn. Und da lag – einem Verkehrsteppich für Kleinkinder gleich – die begehbare Trassenplanung. Hier wurde die Stadtbahn zum Spaziergang. Insgesamt mehr als 250 Menschen spielten hier Eisenbahn.

Auf beiden Stockwerken wurde indes klar, dass die Stadtbahn für Kiel weder ein Spaziergang noch ein Kinderspiel wird. Sie ist ein städtebauliches Titanenwerk. Die betroffenen Straßen werden in voller Breite von Fassade zu Fassade überplant. Nicht überall wird Raum für Autos bleiben. Klar ist, dass die innerstädtische Strecke vom Hauptbahnhof über Sophienblatt, Andreas-Gayk-Straße, Bootshafen und Holstenbrücke autofrei bleiben soll. Auch auf der Elisabethstraße und dem Vinetaplatz in Gaarden wird die Stadtbahn die Autos im Durchgangsverkehr verdrängen. Die Trasse soll überall zweigleisig oder zweispurig werden außer im Wendekreis Jütlandring in Mettenhof und auf engen Passagen in Elmschenhagen. An allen Kreuzungen soll die Stadtbahn Vorrang erhalten.

Stadtbahn soll mit anderen Verkehrsträgern vernetzt werden

An mehr als 50 Mobilitätsstationen soll die Stadtbahn mit anderen Verkehrsträgern vernetzt werden. Mit Bussen, mit Fahrradparkplätzen, mit Mietfahrrädern und -wagen, weniger mit Park&Ride-Plätzen: Die empfehlen die Planer eher an einer künftigen Regional-S-Bahn außerhalb der Stadtgrenzen. „So weit draußen wie möglich“, sagte Ingolf Berger vom Planungsbüro Ramböll. So viele Stadtbahn-Haltestellen wie möglich sollen zu sozialen Treffpunkten aufgewertet werden, mit Sitzgelegenheiten, naher Gastronomie, womöglich Fahrradwerkstätten.

Schiene oder Reifen? Entscheidung im November

Die Planer gaben auch Einblick in insgesamt 47 Kriterien für die Systementscheidung im November: Schiene oder Reifen? Für eine Tram müssten 23 Fahrzeuge von 54 Metern Länge für bis zu 375 Fahrgäste zum Preis von je 5,8 Millionen Euro sowie 20 Fahrzeuge von 45 Metern Länge für bis zu 325 Fahrgäste zum Preis von je 4,5 Millionen Euro angeschafft werden. Ein Busrapidtransit (BRT) bräuchte 88 Fahrzeuge von 25 Metern Länge für bis zu 160 Fahrgäste. Ein Preis dafür wurde nicht genannt. Die Tram bräuchte überall 750-Volt-Oberleitungen, der BRT nur im Außenbereich zur Aufladung der Batterien, mit denen sie im Innenbereich angetrieben würden. Der BRT bräuchte etwa doppelt so viel Personal wie die Tram.

Der BRT müsste im Fünfminutentakt fahren und bräuchte an den Endstationen Wendeschleifen. Die Tram könnte im Zehnminutentakt fahren würde an den Endstationen rein- und auf gleichem Gleis wieder rausfahren. Die Haltestellen wären für den BRT 50 Meter und für die Tram 60 Meter lang. Der Abstand zwischen zwei Haltstellen soll in beiden Systemen innerstädtisch jeweils rund 400 Meter und im Außenbereich jeweils rund 700 Meter betragen.

Jetzt täglich Trassenspaziergänge Ab Montag gibt es in Kieler Stadtteilen eine Woche lang jeden Abend einen Trassenspaziergang auf geplanten Stadtbahnstrecken. Fachleute erläutern dabei die Streckenführung. Die Spaziergänge starten jeweils um 17 Uhr und dauern etwa zwei Stunden. Montag, 9. Mai, Wik: Treffpunkt Belvedere, Holtenauer Straße/Ecke Düvelsbeker Weg. Dienstag, 10. Mai, Gaarden: Treffpunkt Werftstraße/Ecke Karlstal neben der Polizei. Mittwoch, 11. Mai, Elmschenhagen: Treffpunkt Tiroler Ring/Ecke Wiener Allee vor der Hermann-Löns-Schule. Donnerstag, 12. Mai, Projensdorf: Treffpunkt Steenbeker Weg/Ecke Torfende an der Bushaltestelle Torfende. Freitag, 13. Mai, Mettenhof: Treffpunkt Stockholmstraße/Ecke Skandinaviendamm bei der Tankstelle. Bis zum 18. Mai läuft außerdem auf www.kiel.de/mobil ein Online-Dialog. Dort können Nutzerinnen und Nutzer in einem Kartendialog Anmerkungen zur Kernnetzplanung hinterlassen. Im Mobilitätsblog kielmobil.blog läuft ein Film, der zeigt, wie das künftige ÖPNV-System aussehen könnte.

Die Planer räumten auch mit der Annahme auf, die Betonpiste für ein BRT sei viel schneller zu bauen als die Tramgleise, die zu zwei Dritteln auf Rasen verlaufen sollen. Der BRT-Bau habe zeitlich allenfalls leichte Vorteile, sagte Projektleiter Nils Jänig von Ramböll. Hauptgründe: Die städtebauliche Erneuerung der vollen Straßenbreite sei für beide Systeme nötig. Und für beide Arten von Trassen sollen die unterirdischen Kanäle und Leitungen aufwändig verlegt werden. Jänig: „Wir wollen ja nicht für jedes Kabel die Trasse wieder aufreißen.“

Im Bürgerforum wurden auch erstmals Liniennummern genannt. Die Linie 1 soll von Suchsdorf zur Fachhochschule Kiel in Dietrichsdorf führen. Linie 2 verbindet Elmschenhagen mit der Wik. Linie 3 führt von Mettenhof nach Neumühlen-Dietrichsdorf. Die Verstärkerlinie 4 verbindet zusätzlich Projensdorf mit Gaarden.