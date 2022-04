Die Bundespolizei schritt ein: Weil ein 41-Jähriger am Mittwoch im Zug nach Kiel Frauen fotografierte und sie mit einem Fahrradschloss bedrohte, hatte der Lokführer die Polizei gerufen. Am Bahnsteig stellte die Streife den Mann zur Rede, der ausrastete und schließlich in der Dienststelle der Bundespolizei einen Platzverweis kassierte.