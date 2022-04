Der Eigentümer meldete sich per Telefon: Am Freitagnachmittag ging bei der Bundespolizei in Kiel ein Anruf ein – ein Mann meldete seinen gestohlenen E-Scooter im Hauptbahnhof. Die Einsatzkräfte rückten daraufhin aus und konnten das Fahrzeug bei einem 40-Jährigen wiederfinden.