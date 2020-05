Aufgrund der Corona-Krise sind weniger Menschen mit der Bahn unterwegs: Die Wahrscheinlichkeit, dass er kontrolliert werden könnte, war für den 49-Jährigen also ziemlich hoch – und doch stieg er am Donnerstagabend ohne Fahrschein in den Zug von Flensburg nach Kiel. Die Fahrt endete für ihn in Haft.