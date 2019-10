Dieb zeigt Reue und gibt Hinweise

Kiel

"Ein schlechtes Gewissen ist kein gutes Ruhekissen", das teilte Bundespolizei-Pressesprecher Gerhard Stelke am Dienstag mit. Seine Kollegen am Hauptbahnhof Kiel fanden am Montag ein Päckchen vor der Dienststelle. Es beinhaltete einen Brief und Diebesgut aus verschiedenen Geschäften.

Fein säuberlich listete der Absender auf, woher die Gegenstände stammten. Die Begründung im Brief: "Dabei werde ich euch helfen, damit ihr es nicht so schwer habt."

Dieb konnte nicht mehr schlafen

In dem Brief schrieb die reumütige Person auch, dass sie seit "1-2 Wochen nicht mehr schlafen könne und Tag und Nacht durch ein schlechtes Gewissen geplagt wird." Mit dem Päckchen wolle sich der Dieb entschuldigen, gleichwohl befürchte er aber, angezeigt zu werden.

Da der Brief ursprünglich an die Kollegen der Polizeistation Hassee gerichtet war, wird das Päckchen mit dem Brief von der Bundespolizei an die Landespolizei Schleswig-Holstein weitergeleitet.

