Die Bundespolizei hat am Wochenende bei Kontrollen am Ostuferhafen in Kiel zwei Männer aus Litauen festgenommen. Beide waren per Haftbefehl gesucht worden. Ein 51-Jähriger kam in Haft, ein 37-Jähriger konnte seine Reise fortsetzen, nachdem er eine Geldstrafe beglichen hatte.