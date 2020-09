Ein Bundespolizist hat am Mittwochmorgen gegen 9.45 Uhr eine 52-jährige mutmaßliche Ladendiebin in seiner Freizeit gefasst. Die Frau war aus dem Hauptbahnhof bis in den Sophienhof von einem Sicherheitsmitarbeiter verfolgt worden, als der Beamte die Situation erkannte und einschritt, so die Behörde.