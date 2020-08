Die Bundestagswahl im Herbst 2021 beschäftigt jetzt die politischen Parteien in Kiel. In der SPD bemühen sich drei, in der CDU zwei, bei den Grünen und in der FDP je ein Bewerber um die Direktkandidatur im Bundestagswahlkreis 5 Altenholz/Kiel/Kronshagen.