Von Michael Kluth

Hier kommen die Grünen: Luise Amtsberg (4. v. li.) führt ihr Team auf der Stockholmstraße in den Haustürwahlkampf in Mettenhof. An ihrer Seite Jakob Blasel, der Direktkandidat im Nachbarwahlkreis Rendsburg-Eckernförde. Quelle: Ulf Dahl