Kiel

Im Wahlkampf zur Bundestagswahl am 26. September treffen im Wahlkreis Altenholz/Kiel/Kronshagen drei alte Bekannte aufeinander. Vor vier Jahren hat Mathias Stein (SPD) den Wahlkreis mit 31,0 Prozent der Erststimmen vor Thomas Stritzl (CDU) mit 30,7 Prozent und Luise Amtsberg (Grüne) mit 14,3 Prozent direkt gewonnen. Diesmal hat Amtsberg ernsthafte Ambitionen auf das Direktmandat. Wir treffen die Grüne auf dem Gelände der Festung Friedrichsort.

Frau Amtsberg, warum haben Sie die Festung Friedrichsort als Schauplatz für unser Sommerinterview ausgewählt?

Luise Amtsberg: Die Festung Friedrichsort ist ein besonderer Ort in Kiel, historisch, aber auch aktuell. Er zeigt, wie gut Kommune und Initiativen zusammenarbeiten. Die Stadt klemmt sich stark dahinter, dass der Kulturort hier existieren kann. Ich bin beeindruckt von dem Gründergeist, und es freut mich, hier direkt am Meer eine kleine Brauerei, ein Tonstudio, Proberäume für Bands und ein Veranstaltungsgelände vorzufinden.

Gleich nebenan liegt das Betriebsgelände des Motorenherstellers Caterpillar – noch. Haben Sie eine Idee, was aus dem Gelände einmal werden soll?

Jetzt geht es erstmal um die Frage, den Produktionsstandort und vor allem die Arbeitsplätze zu sichern. Caterpillar ist ein Zulieferer, der auch mit relativ schadstoffarmen Antrieben dazu beiträgt, dass Kiel als Standort einen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Die Schließung des Standorts wäre ein Verlust für Kiel.

Sie sitzen seit 2013 im Deutschen Bundestag. Was hat Kiel von Ihnen gehabt?

Eine engagierte weibliche Stimme für Menschenrechte und für Demokratie. Ich habe immer darauf geachtet, Ansprechpartnerin für politische Belange aller zu sein, der kleinen und großen Unternehmen, aber auch der Zivilgesellschaft. Mir geht es darum, einzelnen Menschen mit ihren Belangen einen Draht ins Parlament zu ermöglichen, Schulklassen über Demokratie zu informieren und Bundespolitik vor Ort zu erklären. Ich habe dabei auch versucht, parteiübergreifend Brücken zu schlagen. Die jüdische Gemeinde Kiel ist dafür ein gutes Beispiel. Sie brauchte dringend ein neues Gemeindezentrum, also habe ich gemeinsam mit der Gemeinde und Bischof Magaard ein Bündnis auf den Weg gebracht. Es macht mich glücklich, dass es jetzt in der Waitzstraße einen zentralen Ort für jüdisches Leben in Kiel gibt.

Luise Amtsberg ließ sich im Sommerinterview von KN-Korrespondent Michael Kluth zu ihrer Kandidatur befragen. Quelle: Uwe Paesler

Ihr Schwerpunkt Flüchtlingspolitik spielt im Wahlkampf diesmal keine große Rolle. Bedauern Sie das, oder erleichtert Sie das?

Die Flüchtlingspolitik ist ein hartes, auch emotionales politisches Thema und gehört in jeden Wahlkampf, weil es um die Zukunft von Menschen geht. Ich werbe bei dieser Wahl dafür, mich mit der Erststimme zu wählen. Ich möchte deshalb deutlich machen, wo grüne Politik in ihrer ganzen Breite für Kiel einen Unterschied macht. Mich dabei auf die Flüchtlingspolitik zu beschränken, würde den Herausforderungen im Ganzen nicht gerecht werden.

Wo macht denn grüne Bundespolitik für Kiel einen Unterschied?

Es gibt lokale Vorhaben, die in Berlin gesteuert werden. Klassisches Beispiel ist die Mobilitätswende. In Kiel plant der Bund seit 30 Jahren eine Südspange, während Kiel den Autoverkehr bis 2035 um 35 Prozent verringern will. Der Bundesverkehrswegeplan gehört deshalb auf den Prüfstand. Ein bedrückendes Beispiel ist die Kinderarmut. Mehr als ein Viertel der Kinder in Kiel lebt in Hilfebezug. Ich kämpfe für eine Kindergrundsicherung, die Familien in existenzieller Not direkt unterstützt. Fallen Ihnen noch weitere Beispiele ein?Durch die Pandemie ist die Kultur massiv unter Druck geraten. Wenn wir nicht Förderung von Berlin in die Kommunen bringen, ist die Zukunft vieler, vor allem kleiner Kultureinrichtungen ungewiss. Oder beim Schutz unserer Ostsee: Kiel hat für Meeresschutz mit Werften und Wissenschaft einen Standortvorteil. Aber wir brauchen eine stärkere Lobby in Berlin. Die Bundesregierung sieht die Bergung der Weltkriegsmunition am Meeresboden vor allem in der Verantwortung der Bundesländer. Das halte ich für fatal. Wir brauchen die Unterstützung vom Bund, denn es ist eine nationale Aufgabe. Dafür braucht es starke Grüne in der Bundesregierung. Robert Habeck und ich haben das Thema auf dem Schirm und werden dafür sorgen, dass da mehr passiert.

Ihr Zuhause ist die Ostseeküste Luise Amtsberg sitzt seit 2013 für die Grünen im Deutschen Bundestag. Sie ist zweimal über Platz eins auf der Landesliste ihrer Partei in das Parlament eingezogen und hat sich dort vor allem in der Flüchtlings- und Menschenrechtspolitik einen Namen gemacht. Auch in diesem Jahr führt sie wieder die Landesliste der Grünen an. Die 36-Jährige stammt aus Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern und kam einst zum Studium der Islamwissenschaft nach Kiel. Sie lebt mit ihrem Mann, der in der Bundesgeschäftsstelle der Grünen arbeitet, und ihrem Kind in Berlin und in Kiel im Stadtteil Schreventeich. Sie nennt die Ostseeküste ihr Zuhause und sagt: „Ich will hier in Kiel alt werden.“

Sie gehen davon aus, dass die Grünen einer künftigen Bundesregierung angehören werden. In welcher Rolle?

Am besten als die Partei, die die Kanzlerin stellt. Das ist unser Anspruch. Mit einer Power, die viele grüne Inhalte umsetzt. Auch deshalb kämpfe ich um das Direktmandat im Wahlkreis.

Nützt den Grünen die Hochwasserkatastrophe im Rheinland?

Die Fluten in NRW und Rheinland-Pfalz waren eine schreckliche Katastrophe. Der gerade veröffentlichte IPCC-Bericht zeigt uns leider, dass solche Wetterextreme in Zukunft immer häufiger auftreten werden, wenn wir jetzt nicht alles unternehmen, um das Klima zu schützen, sprich vor allem weniger CO2 auszustoßen. Die Erderwärmung und der Meeresspiegelanstieg sind auch für Kiel eine relevante Frage.

Favorisieren Sie eine bestimmte Koalition?

Ich komme aus der Robert-Habeck-Schule und sage: keine demokratische Koalition ausschließen. Das Mögliche sehen und dann entscheiden. Es könnte sein, dass es am Wahlabend gar nicht mehr so viele Optionen gibt.

Sind Sie enttäuscht über die Performance Ihrer Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock?

Nein. Es wäre zwar albern zu sagen, es seien keine Fehler passiert. Aber ich kenne Annalena Baerbock seit über zehn Jahren persönlich sehr gut. Ich weiß um ihre Integrität gerade im Bereich Klimaschutz, Europa und Familienpolitik. Ich habe hohen Respekt vor dieser Frau. Emotional zu stehen, wenn gerade die ganze Republik auf einen schaut und wenn der Hass im Netz eine unfassbare Dimension annimmt, das ist stark und das ist kanzleresk. Das ist, was die Republik braucht: starke Frauen.

Sie sind wieder Spitzenkandidatin auf der Landesliste und werden eh wieder in den Bundestag einziehen. Warum streben Sie das Direktmandat noch an?

Weil Kiel mir wichtig ist. Ich bin hier zu Hause. Kiel hat wahnsinnig viel Potenzial, das in vielen Bereichen noch ungenutzt ist. Das möchte ich ändern.

Politische Gegner werfen Ihnen vor, Sie wohnten ja gar nicht in Kiel, sondern in Berlin.

Das ist schlicht unwahr und ein trauriges Niveau der politischen Auseinandersetzung. Klar, ich verbringe als Bundestagsabgeordnete allein wegen der über 20 Sitzungswochen im Jahr viel Zeit in Berlin. Mein Mann arbeitet in Berlin, und ich bin eben nicht nur Abgeordnete, sondern auch Mutter eines kleinen Kindes. Ein Bundestagsmandat und das Pendeln zwischen Kiel und Berlin sind für die Familie eine große Herausforderung. Aber ich lebe seit 2004 in Kiel, bin hier verwurzelt und bestens vernetzt und ich will in Kiel alt werden. Ich liebe diese Stadt und will die Stimme für Kiel in Berlin werden. Das ist mein Angebot. Das Rennen um das Direktmandat ist offen. Die Kielerinnen und Kieler haben also eine echte Wahl.

