Kiel/Altenholz/Kronshagen

Am 26. September 2021 ist Bundestagswahl. Wir haben an dieser Stelle alle für Sie relevanten Informationen für den Wahlkreis Kiel mit Kronshagen und Altenholz zusammengetragen.

Welche Orte gehören zum Wahlkreis 5, Kiel?

Der Wahlkreis 5 umfasst die Stadt Kiel sowie die Gemeinden Kronshagen und Altenholz, die zum Kreis Rendsburg-Eckernförde gehören.

Muss ich am Wahltag ins Wahlbüro oder kann ich auch Briefwahl machen?

Grundsätzlich sind alle Wahlberechtigte im Wahlkreis „ohne Vorliegen eines besonderen Grundes“, zur Briefwahl zugelassen. Das Bundesverfassungsgericht bestätigte 2013 diese allgemeine Freigabe der Briefwahl als verfassungsgemäß: Die Zulassung der Briefwahl diene dem Ziel, eine möglichst umfassende Wahlbeteiligung zu erreichen und damit dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl Rechnung zu tragen.

Wer nicht per Briefwahl abstimmen will, muss am 26. September 2021 ins Wahllokal. Welches das richtige ist, ist den per Post versandten Wahlbenachrichtigung zu entnehmen.

Wie komme ich im Wahlkreis Kiel an Briefwahlunterlagen – und ab wann?

Auf keinen Fall, indem man die Briefwahlunterlagen beim Bundeswahlleiter beantragt - so steht es extra farblich hervorgehoben auf dessen Website.

Die Wahlberechtigten erhalten die Unterlagen bei der Gemeindebehörde des Hauptwohnsitzes. Ein Vordruck fürs Beantragen des Wahlscheins, den man benötigt, liegt der Wahlbenachrichtigung bei.

Hier können Sie seit dem 16. August 2021 die Briefwahlunterlagen für die Bundestagswahl 2021 in Kiel beantragen. Für Altenholz besteht ebenfalls die Möglichkeit, online Briefwahlunterlagen anzufordern (mehr dazu hier). Kronshagen bietet hier die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen anzufordern.

Gibt es auch ein Briefwahlbüro in Kiel?

Ja. Seit dem 16. August können alle Wahlberechtigten im Briefwahlbüro im Kieler Rathaus, Fleethörn 9, Raum 184, ihre Stimme abgeben. Das Briefwahlbüro hat bis zum 24. September, 18 Uhr, geöffnet.

Sie brauchen Ihren Personalausweis oder Reisepass. Dort können Sie sofort und direkt die Briefwahl durchführen.

Barrierefrei ist das Briefwahlbüro in Kiel über den Außenzugang vom Rathausplatz über einen Aufzug erreichbar.

Hier finden Sie die Öffnungszeiten.

Was muss ich bei einer Briefwahl beachten?

Wahlschein, Stimmzettel, Stimmzettel-Umschlag in Blau, Wahlbrief-Umschlag in Rot plus Infoblatt - das alles kommt bei einem an.

Das Infoblatt erklärt, wie das mit der Briefwahl funktioniert. Und zwar so: Erst- und Zweitstimme persönlich und unbeobachtet auf dem Stimmzettel ankreuzen. Falten. In den blauen Umschlag stecken und zukleben.

Die Versicherung an Eides statt auf dem Wahlschein datieren und - ganz wichtig - unterschreiben.

Blauen Umschlag plus Wahlschein in den roten Umschlag stecken, zukleben und unfrankiert in den Briefkasten werfen. Oder man bringt ihn zu der Stelle, die auf dem Umschlag angegeben ist.

Der Rückversand ist portofrei.

Bundestagswahl 2021 in Kiel, Altenholz und Kronshagen: Wann öffnen im Wahlkreis 5 die Wahllokale?

Die Wahllokale in Kiel, Kronshagen und Altenholz öffnen am Sonntag, 26. September 2021, um 8 Uhr und schließen um 18 Uhr. Dazwischen können Sie Ihre Stimme abgeben.

Bitte bringen Sie Ihre Wahlbenachrichtigung und Ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mit. Dies erleichtert die Arbeit der ehrenamtlichen Wahlhelfer.

Wenn Sie Ihre Wahlbenachrichtigung verloren haben, können Sie Ihr Ausweisdokument vorlegen und trotzdem wählen.

Halten Sie im Wahllokal die vorgeschriebenen Abstände ein. In allen Wahlgebäuden herrscht Maskenpflicht. Bitte bringen Sie aus Hygienegründen einen eigenen Kugelschreiber mit.

Was ist, wenn ich am Wahltag krank werde?

Wer kurzfristig erkrankt, kann jemanden bevollmächtigen, die Briefwahlunterlagen bis spätestens am Wahltag, 15 Uhr, abzuholen.

Die bevollmächtigte Person bekommt die Unterlagen im Rathaus, im Raum 184 gegenüber der Meldebehörde, Fleethörn 9, 24103 Kiel.

Wie finde ich das richtige Wahllokal in Kiel?

Hier können Sie Ihre Adresse eingeben und das dazugehörige Wahllokal erfahren.

Sind die Stimmzettel in allen 299 Wahlkreisen zur Bundestagswahl in Deutschland identisch?

Nein. In jedem der 299 Wahlkreise treten unterschiedliche Direktkandidatinnen und -kandidaten an. Für jeden Wahlkreis werden daher eigene Stimmzettel gedruckt.

Auf dem Stimmzettel werden in der linken Spalte - für die Wahl mit der Erststimme - die Direktkandidatinnen und -kandidaten, in der rechten Spalte - für die Wahl mit der Zweitstimme - die Landeslisten der Parteien aufgeführt.

Die Reihenfolge ist zunächst nach den Parteien bestimmt, die mit Landeslisten antreten. Ihre Reihenfolge in der rechten Spalte des Stimmzettels richtet sich nach der Zahl der Zweitstimmen, die die einzelnen Parteien bei der letzten Bundestagswahl 2017 in dem jeweiligen Land erzielt haben.

Die übrigen Parteien sind in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Somit ist die Reihenfolge der Parteien auf den Stimmzetteln innerhalb jedes Landes einheitlich.

Welche Kandidaten kann ich im Wahlkreis Kiel (inkl. Kronshagen und Altenholz) bei der Bundestagswahl 2021 mit der Erststimme wählen?

Welche Parteien kann ich über die Zweitstimme bei der Bundestagswahl in Kiel wählen?

Zur Bundestagswahl in Schleswig-Holstein sind 21 Parteien zugelassen. Im Wahlkreis 05 – Kiel können Sie Ihre Zweitstimme abgeben für:

CDU

Bündnis 90/Die Grünen

SPD

FDP

AfD

Die Linke

Die PARTEI

SSW (Südschleswigscher Wählerverband)

Tierschutzpartei

Freie Wähler

NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands)

ÖDP (Ökologisch-Demokratische Partei)

MLPD (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands)

dieBasis (Basisdemokratische Partei Deutschland)

BGE

DKP (Deutsche Kommunistische Partei)

du. (Die Urbane. Eine HipHop Partei

LKR (Liberal-Konservative Reformer)

Partei der Humanisten

Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei

Volt Deutschland

V- Partei³ (Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer)

Wer sorgt dafür, dass die Bundestagswahl im Wahlkreis Kiel reibungslos abläuft?

Für einen reibungslosen Ablauf der Wahl zum 20. Deutschen Bundestag wollen in Kiel einmal mehr rund 1.500 ehrenamtliche Wahlhelfer und Wahlhelferinnen in 133 Urnen- und 80 Briefwahlvorständen sorgen.

Wie erfahre ich die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 in Kiel?

Auf KN-online wir am Wahlabend live über die Ergebnisse aus dem Wahlkreis Kiel (mehr dazu hier).

Die dargestellten Ergebnisse sind vorläufig. Am 1. Oktober 2021 um 13 Uhr tagt öffentlich der Kreiswahlausschuss im Magistratssaal des Kieler Rathauses, Fleethörn 9, um das endgültige amtliche Ergebnis festzustellen.

Wer hat die Bundestagswahl 2017 in Kiel gewonnen?

Die meisten Erststimmen bekam Mathias Stein von der SPD (31,1 Prozent), er setzte sich knapp gegen Thomas Stritzl von der CDU durch (30,5 Prozent). Die Bewerberin der Grünen, Luise Amtsberg, kam auf 14,4 Prozent, zog aber über die Landesliste in den Bundestag ein.

Bei den Zweitstimmen lag die CDU in Kiel mit 26,8 Prozent vor der SPD (23,8 Prozent).

Wie hoch war die Wahlbeteiligung bei der letzten Bundestagswahl in Kiel?

Die Wahlbeteiligung lag im Jahr 2017 bei 74,9 Prozent.