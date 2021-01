Kiel

In einer Videokonferenz mit Gerwin Stöcken machte etwa jede zweite der insgesamt 39 Kieler Einrichtungen deutlich, die zusätzliche Arbeit des Testens von Besuchern mit dem eigenen Personal nicht leisten zu können. Der Hilferufe kam an: Stöcken bat die Bundeswehr um Amtshilfe, die ab der kommenden Woche zehn Soldaten für Corona-Schnelltests in die Alten- und Pflegeheime entsendet.

„Wir überfordern Altenheime schwer, wenn wir sie damit allein lassen würden“, sagte Stöcken. Jede Pflegekraft, die Besucher testet, werde aus der Pflege abgezogen – „das ist nicht das, was wir wollen“, so Stöcken. Zusammen mit der Arbeitsagentur werde nun die Verteilung der Soldaten abgestimmt.

Jeder zweite Corona-Tote aus Kiel lebte in einem Altenheim

Die Mitarbeiter selbst werden weiterhin zweimal pro Woche von der Einrichtung, in der sie arbeiten, getestet. Im Notfall unterstützt dabei ein privater Pflegedienst mit vier Mitarbeitern. Die Kritik, die Schnelltests seien fehleranfällig und deshalb nicht hilfreich, konterte Stöcken: „Schnelltests wirken dann gut, wenn man wissen will, ob jemand Corona-negativ ist. Er ist aber allemal besser, als sich gar nicht zu kümmern.“

Die Zahlen unterstreichen das: Fast die Hälfte der mittlerweile 70 Kieler, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind, lebten in einem Altenheim. Erst gestern meldete die Stadt den Tod einer 99-jährigen Frau aus dem Lotti-Huber-Haus, die bereits am 14. Januar starb, und eines 86-jährigen Mannes aus dem Gertrud-Völcker-Haus, der am Mittwoch seiner Covid-19-Erkrankung erlag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz geht trotz der fast täglichen Meldungen über neue Todesfälle zurück. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen nähert sich in Kiel langsam wieder dem Wert von 50. Das hat auch Auswirkungen auf das Gesundheitsamt und die 30 dort seit Dezember eingesetzten Soldaten, die bei der Kontaktnachverfolgung helfen, erklärt Stöcken: „Wir freuen uns, wenn uns die Bundeswehr unterstützt, wir könnten einen Abzug der Helfer jetzt aber wieder kompensieren. Bei einem Wert unter 50 brauchen wir die Bundeswehr nicht mehr.“