Um 6 Uhr in der Früh standen die Ermittler vor der Tür: Bei drei Verdächtigen hat die Polizei in Kiel am Donnerstagmorgen Beweismaterial gesichert. Zwei Frauen und ein Mann werden beschuldigt, an der Besetzung eines Vonovia-Wohnhauses in Kiel-Friedrichsort beteiligt gewesen zu sein.