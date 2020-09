Von Michael Kluth

„KVG – Für Kiel unter Strom“ steht am ersten voll elektrischen Linienbus in Kiel. KVG-Geschäftsführer Andreas Schulz und der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer stellten den 18,75 Meter langen Gelenkbus an der neuen Ladestation Adalbertstraße in der Wik in Dienst. Quelle: Frank Peter