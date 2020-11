Kinder, die in vollen Bussen zur Schule fahren: In Corona-Zeiten eine schwer zu ertragene Situation. Darauf reagiert die KVG in Kiel jetzt. Ab Mittwoch fahren an Schultagen auf besonders stark nachgefragten Verbindungen zusätzliche Busse. Welche Strecken betroffen sind, erfahren Sie hier.