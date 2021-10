Kiel

Liv Skov Christensen kann nicht behaupten, dass ihr Leben langweilig sei. Als zweifache Mutter würde die in Deutschland lebende Dänin das auch nie tun. Doch weil ihr Mann, Welthandballer Niklas Landin, das fremdgesteuerte Leben eines Profisportlers lebt, das die Pharmazeutin mit großer Flexibilität ermöglichen muss, fehlte ihr lange eine berufliche Perspektive in der Wahlheimat Kiel. Die hat sie sich nun gemeinsam mit einer Freundin geschaffen und ein Unternehmen gegründet, das Müttern im Wochenbett und darüber hinaus helfen soll.

Ortsbesuch in Kiel-Meimersdorf. Hier, im Heim der vierköpfigen Familie, ist das Lager des im April gegründeten Labels „By Livandjen“. Der Name verrät es: Dahinter stecken zwei Frauen, die nicht nur eine gemeinsame Zeit in Mannheim verbindet. Dort lernten sie sich kennen, als ihre Partner, Torwart Niklas Landin und Rechtsaußen Patrick Groetzki, gemeinsam für die Rhein-Neckar Löwen um Punkte auf dem Handballfeld kämpften.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Liv Skov Christensen und Jenny Kempf-Groetzki wollen Orientierungshilfe im Baby-Dschungel liefern

Liv Skov Christensen (33) und Jenny Kempf-Groetzki (31) eint aber auch eine andere Erfahrung: Das Mutterwerden. Und damit auch das Gefühl der Orientierungslosigkeit im Dschungel der Baby-Produkte und der Wochenbetterfahrung. „In der ganzen Schwangerschaft dreht sich alles um dich als Schwangere. Dann kommt die Geburt und du bist eigentlich eine Heldin – aber plötzlich dreht sich alles nur noch um das Baby. Das ist nicht ganz leicht“, sagt Skov Christensen.

In der oft rosaroten Social-Media-Welt fand sie dieses Gefühl nach den Geburten von Pelle (6) und Silje (3) nicht wieder, wohl aber in Gesprächen mit Jenny, die vor zweieinhalb Jahren die Zwillinge Emma und Mila zur Welt brachte. Erst blieb es beim Erfahrungsaustausch zwischen zwei Freundinnen, doch seit die Kinder in die Kita gehen und beide Frauen wieder arbeiten wollten, entstand die Idee zu „By Livandjen“.

„By Livandjen“: Platz für „Tabu-Themen“ auch im Internet

Der Ansatz: „Wir wollen uns um die Mutter kümmern, wenn sich alle anderen aufs Baby konzentrieren“, erklärt Skov Christensen. Das tun sie in Form sogenannter Mama-Care-Boxen. Eine Idee, die in Skandinavien oder den USA bereits weiter verbreitet ist. In den Boxen finden sich Pflegeprodukte wie Wochenbettvorlagen, Brustwarzensalbe bis hin zur selbst entwickelten Intimdusche.

Außerdem wollen die beiden eine Online-Community aufbauen, in der nicht nur die schönen Dinge am Mutterwerden Platz haben („Niemand warnt dich vorher vor, wie viel du blutest.“).

Über Video-Telefonate besprechen die beiden Gründerinnen Jenny Kempf-Groetzki (li.) und Liv Skov Christensen alle unternehmerischen Belange. Quelle: Uwe Paesler

Auch der Austausch von Geburtsberichten sei gefragt, erzählt die ausgebildete Textilingenieurin Jenny, die vor der Elternzeit beim Sportartikelhersteller Adidas arbeitete. Die Frauen wollen ihr Unternehmen schrittweise weiterentwickeln. So schnell, wie der Handball es gerade zulässt, der ihre Männer rund um den Globus schickt.

Familienalltag von Niklas Landin und Liv Skov Christensen musste umstrukturiert werden

Aber durchaus mit Nachdruck, denn durch die Gründung haben beide ein Stück Freiheit dazugewonnen. „Vorher standen wir hinter unseren Männern, jetzt stehen wir neben ihnen“, sagt Jenny. Und Liv ergänzt: „Niklas und Patrick unterstützen uns auch, sie sind unsere größten Fans.“

Dass Liv Skov Christensen sich nun an feste Arbeitszeiten hält, war für ihre Familie um Ehemann Niklas Landin eine Umstellung. Quelle: Sascha Klahn

Im Familienalltag die Struktur von der einer Vollzeit-Mutter auf die einer Unternehmerin umzuwandeln,sei dennoch nicht einfach gewesen. „Es hat ein paar Wochen gedauert, bis wirklich klar war, dass ich nicht mit den Kindern spielen kann, wenn ich im Büro bin“, erzählt Liv. „Aber inzwischen klappt es richtig gut. Und ich kann Niklas jetzt auch mal etwas erzählen, das sich nicht um die Kinder dreht.“

Auch die ersten positiven Rückmeldungen verschafften den beiden Gründerinnen ein Gefühl, das zuvor oft ihren Männern vorbehalten war: „Wir können einen beruflichen Erfolg feiern“, sagt Jenny.

Weitere Infos unter www.bylivandjen.com