Komplett verzichtet werden soll auf die digitale Lehre im bevorstehenden Semester aber nicht.

"Wir bemühen uns, möglichst viel Präsenzunterricht anzubieten und nur so wenig Online-Lehre wie nötig. Das gilt besonders für Erstsemesterstudierende", sagt der neue FH-Präsident Prof. Björn Christensen. "Wir müssen eine entsprechende Mischung finden. Das planen die Fachbereiche in Absprache mit dem Präsidium." Christensens Ziel: "Mindestens jeder Studierende, der hier anfängt, wird, wenn uns Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, Studium in Präsenzform erfahren."

Präsenzveranstaltungen an den Hochschulen besonders für Erstsemester

Der Fokus auf die Erstsemester ist dabei bewusst gewählt. Christensen: "Studieren ist in höchstem Maße eine soziale Angelegenheit. Die höheren Semester konnten bereits Kontakte knüpfen, wissen, wie Studieren funktioniert, und kommen mehrheitlich gut mit den Onlineformaten zurecht. Diesen Lernprozess möchten wir unseren ‚Neuen‘ im Rahmen des Machbaren gerne auch ermöglichen."

Auch an der CAU bereiten Präsidium und Fakultäten intensiv das kommende Wintersemester vor. "Es soll – immer vorausgesetzt, dass keine zweite Corona-Welle kommt – als digitales Semester mit möglichst vielen Präsenzanteilen stattfinden", so Sprecher Boris Pawlowski. Aber: "Das ist unter den Maßgaben von Abstandsgeboten und damit verbundener Raumbeschränkungen eine große organisatorische und didaktische Herausforderung." In dieser Woche sollen dazu weitere Planungsgespräche mit allen Beteiligten stattfinden.

Der Allgemeine Studierendenausschuss der CAU steht Präsenzveranstaltungen offen gegenüber, solange es ein gutes Hygienekonzept gibt, sagen die Vorsitzenden Julia Schmidtke und Johnny Schwausch. "Die Studierenden sollen die Möglichkeit bekommen, sich kennenzulernen. Die Universität ist ein Ort der Kontakte, die knüpfen die Erstsemester vor allem in den Vorkursen. Dennoch ist es wichtig, dass alle Angebote auch online zur Verfügung stehen."

Unterdessen verschiebt sich der Vorlesungsbeginn an der Fachhochschule Kiel auf den 19. Oktober und an der CAU auf den 2. November. Grund für die Verschiebung, die bundesweit gilt, war die zwischenzeitliche Unklarheit darüber, ob Abiturprüfungen im Frühjahr unter dem Einfluss der Corona-Pandemie stattfinden konnten. Das Sommersemester 2021 soll aber wie gewöhnlich Anfang März (FH) und Anfang April (CAU) starten.

