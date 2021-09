Im Vorfeld des Klimastreiks, der am Freitag auch in Kiel stattfinden soll, sorgt ein Aufruf zur Teilnahme für Ärger an der Christian-Albrechts-Universität. Dieser wurde über einen offiziellen Mail-Verteiler der Uni verbreitet. Das wird nun von der liberalen Hochschulgruppe und dem RCDS kritisiert.