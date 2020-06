Campus-Grüne fordern Digitalisierung

Kiel

Darauf verwiesen die Grünen in einer Pressemitteilung an Pfingsten: "Die unerwartete Situation, in der sich auch unsere Hochschule vor und zu Semesterbeginn wiederfand, hat aufgezeigt, wie wenig fortschrittlich die digitale Lehre an der CAU war", sagt Carolin Böttcher, Vorsitzende der Campus-Grünen. Die kurzfristige Umstellung von Veranstaltungen auf den Online-Betrieb sei jedoch nur "rudimentär gelungen".

Die Campus-Grünen fordern daher nun eine "nachhaltige Digitalisierungsoffensive". Diese hätte eigentlich längst Schwerpunkt der letzten Jahre sein müssen, so die Grünen. Analoge klassische Lehre könne nicht 1:1 ins Digitale übertragen werden. Vielmehr seien neue Lernformate vonnöten. "Hierfür muss die Uni allen Lehrenden vielfältige Schulungsangebote machen, damit diese ihre Inhalte interessant aufbereitet vermitteln können", sagt Johannes Engelmann.

Grüne fordern: Einige Corona-Änderungen sollten beibehalten werden

Auch nach Corona sollten alle Vorlesungen gestreamt und auch langfristig online verfügbar werden. Außerdem sollte sich die Uni mithilfe des Landes, auch bei Software und Plattformen, breit und effektiv aufstellen.

Im Hinblick auf Prüfungen in diesem und in den kommenden Semestern fordern die Grünen schlicht: "Studierende dürfen keinerlei Nachteile davon haben, wenn ihre Prüfungen aufgrund von Corona nicht stattfinden oder sie diese aufgrund von Qualitätsverlusten in der Lehre nicht bestehen." Der Vorschlag: Prüfungen sollten jetzt stets einen Freiversuch beinhalten und zur Verbesserung wiederholt werden können. Den Aufwand auf Uni-Seiten würde das allerdings noch erhöhen.

Darüber hinaus fordern die Grünen, bei Prüfungen den Datenschutz noch genauer zu betrachten, die aktuell genutzte Lernplattform Olat zu stabilisieren und auch Studenten ohne Internetzugang Prüfungen zu ermöglichen.

Die Christian-Albrechts-Universität und die Fachhochschule hatten in KN-online-Berichten auf ihre vielfältigen Bemühungen verwiesen, die Lehre während der Corona-Pandemie digital aufzustellen und zu optimieren. An der CAU wird am endgültigen Konzept für die meisten Prüfungen – auch auf dem Campus – derzeit gefeilt. An der Fachhochschule sind bereits Hörsäle abstandsgerecht hergerichtet. Die Debatte um Hochschulen in und nach der Corona-Zeit geht weiter.

