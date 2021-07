Kiel

Die Corona-Pandemie hat viele Probleme verschärft und offensichtlich gemacht. Ein Beispiel ist der Mangel an Pflegepersonal. In der Hochzeit der Krise wurden einmal mehr deutlich, dass gut ausgebildete Arbeitskräfte in den Kliniken fehlen. Doch nicht erst seit Corona gibt es die Forderung nach mehr Personal und mehr Ausbildungsmöglichkeiten – inklusive Hochschulstudium. So fordert unter anderem der Senat der Hochschulrektorenkonferenz „die notwendigen Mittel für eine qualitätsgeleitete Schaffung neuer Studiengänge für die Gesundheitsberufe, deren essenzielle Bedeutung die Pandemie besonders deutlich gemacht hat“.

An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) gibt es nun ab diesem Wintersemester den Masterstudiengang „Pflegepädagogik“, der sich an angehende Lehrkräfte für Pflegebildungseinrichtungen richtet. Doch reicht dieser eine neue Studiengang aus, um dem Personalmangel in der Pflegebranche entgegenzuwirken? Oder braucht es neben einer Hochschul-Ausbildung für Lehrkräfte auch ein Studium, das sich direkt an zukünftige Pflegekräfte richtet?

„Ich freue mich sehr, dass wir als CAU mit dem neuen Masterprogramm einen Beitrag zur Stärkung und Weiterentwicklung der Pflegeberufe leisten können“, sagt Professor Markus Hundt, Vizepräsident für Studium und Lehre sowie wissenschaftliche Weiterbildung an der Uni Kiel. „Als Universität nehmen wir damit auch unsere Verantwortung in der Gesellschaft wahr und bemühen uns um die Lösung sozialer und gesundheitspolitischer Zukunftsfragen.“

Kliniken loben neuen Studiengang

Lob für den neuen Studiengang gibt es auch von den Kliniken. „Wir versprechen uns dadurch den Gewinn weiterer akademisch ausgebildeter Lehrkräfte für die Ausbildung in den Gesundheitsfachberufen, denn innerhalb Schleswig-Holsteins besteht seit Jahren ein großes Vakuum bezüglich dieser Berufsgruppe. Akademische Angebote fehlen bisher nahezu komplett“, sagt Birgitt Schütze-Merkel, Sprecherin vom Städtischen Krankenhaus Kiel. „Schleswig-Holstein braucht universitäre Bildungsangebote, um die vom neuen Pflegeberufe-Gesetz geforderte akademische Qualifikation der Lehrkräfte sicher zu stellen“, sagt Prof. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender des UKSH. „Diese Lehrkräfte werden dringend benötigt.“

Bislang gibt es in Schleswig-Holstein an der Universität zu Lübeck den dualen und ausbildungsintegrierenden Bachelor-Studiengang Pflege als einzige Hochschulausbildung, der die Absolventen auf die Arbeit als akademische Pflegefachkraft vorbereitet. Und genau dieses Angebot sollte nach Meinung von Experten ausgebaut werden. Laut Birgitt Schütze-Merkel wäre es wünschenswert, wenn das Studienangebot in Schleswig-Holstein weiter ausgebaut wird und sich nicht nur auf die Ausbildung der Lehrkräfte begrenzt. „Berufliche Karrierechancen steigern immer auch die Attraktivität des Berufsbildes und somit sind auch Menschen für den Beruf gewonnen, die eine akademische Ausbildung oder Weiterbildung anstreben. Damit könnten viele neue Pflegekräfte den Arbeitsmarkt beleben.“

Weitere Studiengänge wünschenswert

Das Bildungsministerium beschäftigt sich zwar mit der Frage, das Angebot auszuweiten. Eine Entscheidung, ob, zu welchem Zeitpunkt und an welchem Standort ein neuer Studiengang eingerichtet wird, „hat die Landesregierung aber noch nicht getroffen, da die Finanzierung eines solchen Angebots noch offen ist“, sagt Patricia Zimnik, Sprecherin aus dem Bildungsministerium. Die Bereitschaft, ein Studium in Schleswig-Holstein anzubieten, ist vorhanden. „Die Städte Flensburg, Neumünster, Rendsburg und Schleswig und sowohl die Fachhochschule Kiel als auch die Hochschule Flensburg haben Interesse bekundet, weitere Studienangebote im Bereich Pflege zu etablieren“, sagt Zimnik. Denkbar sei auch eine Erweiterung der Studienplatzkapazitäten im bestehenden Pflegestudiengang an der Universität zu Lübeck.

Interesse meldet bereits FH-Präsident Prof. Björn Christensen an. „Die Fachhochschule Kiel würde sich in Kooperation mit Krankenhäusern der Umgebung in einem auf die Praxisbedarfe abgestimmten Konzept um entsprechende Studiengänge bewerben, sofern das Land diese einrichten und finanzieren wird.“ In frühestens zwei Jahren könnte laut Christensen mit der Aufnahme des Studienbetriebs gerechnet werden. Dies setzt allerdings voraus, dass sehr kurzfristig die grundsätzliche Entscheidung des Landes getroffen würde, Bachelorstudiengänge im Bereich der Pflege an den Fachhochschulen zu schaffen und zu finanzieren, um dann in einem sehr straffen Verfahren zu entscheiden, an welchen Fachhochschulen diese Studiengänge eingerichtet werden sollen.

Von Von Steffen Müller